«Львівобленерго» запустило онлайн-сервіс з графіками відключення світла.

У середу, 26 жовтня, «Львівобленерго» запустило додатковий сервіс для споживачів, де можна отримати інформацію про аварійні відключення світла. Напередодні в області почалися віялові вимкнення світла для мешканців, тому така інформація є дуже затребуваною. Наразі сервіс працює в тестовому режимі.

Досі на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла» були дані лише про всі фактичні вимкнення.



У новому сервісі цього розділу споживачі зможуть знайти свою групу у графіку аварійних відключень за своєю адресою, прогнозовані години відсутності електроенергії, дізнатись, чи введені такі графіки зараз чи ні, і для яких груп. Для цього потрібно ввести номер особового рахунку абонента.



Область поділили на чотири групи, у кожній відключення триватиме 4 години. Вранці 26 жовтня на сайті «Львівобленерго» опублікували детальний перелік вулиць, які входять до кожної з груп (великі населені пункти розділені між кількома групами).

