На Франківщині почалися віялові аварійні відключення електроенергії.

У Івано-Франківській області почалися віялові аварійні вимкнення. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

“Віялові відключення відрізняються від планових тим, що коли вони відбудуться та скільки триватимуть – важко спрогнозувати. Тому немає окремого графіка із часом та населеним пунктом, де не буде електроенергії”, – пише голова ОДА.

Енергетики чергуватимуть відключення у різних населених пунктах, щоб у всіх була можливість скористатися електроприладами у своїх потребах.

Такі обмеження у подачі електроенергії діють у всіх областях України для промислових та інших категорій споживачів. Це контрольовані заходи, щоб знизити навантаження на електромережі та збалансувати роботу енергосистеми.