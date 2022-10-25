На Тернопільщині знеструмлено 500 населених пунктів.

Навантаження на енергосистему зростає. Диспетчер Західного регіону НЕК "Укренерго" дав завдання відключити ще кілька ліній електромереж в населених пунктах Тернопільської області.

 

Станом на 13.00 було відключено понад 500 населених пунктів. Ситуація змінюється щохвилини, повідомив голова ТОВА Володимир Труш.

 

"Я звертаюсь до усіх підприємців та побутових споживачів. Допоможіть нашим енергетикам. Наша енергетична система одна з найгнучкіших у світі. Ми зможемо подолати труднощі, якщо трохи зекономимо сьогодні", – запевнив він.

25.10.2022

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