Споживання електроенергії на Львівщині не зменшилося.

Споживання електроенергії на Львівщині після російських обстрілів міста й області 10 жовтня не зменшилося. Про це повідомив перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик під час брифінгу 20 жовтня.

«На превеликий жаль, ні з 10, ні з 11 жовтня та після того загальне споживання електроенергії у Львівській області за аналогічну кількість днів до 10 жовтня не зменшилося», – сказав Андрій Годик.

Він зазначив, що завтра, 21 жовтня, ЛОДА запланувала зустріч із керівниками профільних асоціацій, оскільки саме так хочуть достукатися до більшої кількості об’єктів господарювання.

«Бізнес має розуміти, кого і за яким принципом обмежуватимуть у споживанні електроенергії та як влада може допомогти, щоб бізнес перелаштував роботу на нічний час», – додав він.

Нагадаємо, напередодні в «Укренерго» повідомили, що не застосовували примусових відключень електроенергії, оскільки в частині регіонів вдалося суттєво знизити споживання електрики. Однак якщо у Києві та центральних областях зафіксували економію, то на заході та півдні країни навпаки – використання електроенергії зросло.

Також зазначимо, що через російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру у четвер, 20 жовтня, по всій Україні вводитимуть обмеження постачання електроенергії. В НЕК «Укренерго» зазначили, що де саме та в який час, можна дізнатися на сайтах операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові, тривалість черги також визначає обленерго, але не довше чотирьох годин.