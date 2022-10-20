Споживання електроенергії на Львівщині не зменшилося.

 

Споживання електроенергії на Львівщині після російських обстрілів міста й області 10 жовтня не зменшилося. Про це повідомив перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик під час брифінгу 20 жовтня. 

 

«На превеликий жаль, ні з 10, ні з 11 жовтня та після того загальне споживання електроенергії у Львівській області за аналогічну кількість днів до 10 жовтня не зменшилося», – сказав Андрій Годик.

 

Він зазначив, що завтра, 21 жовтня, ЛОДА запланувала зустріч із керівниками профільних асоціацій, оскільки саме так хочуть достукатися до більшої кількості об’єктів господарювання.

 

«Бізнес має розуміти, кого і за яким принципом обмежуватимуть у споживанні електроенергії та як влада може допомогти, щоб бізнес перелаштував роботу на нічний час», – додав він.

 

Нагадаємо, напередодні в «Укренерго» повідомили, що не застосовували примусових відключень електроенергії, оскільки в частині регіонів вдалося суттєво знизити споживання електрики. Однак якщо у Києві та центральних областях зафіксували економію, то на заході та півдні країни навпаки – використання електроенергії зросло.

 

Також зазначимо, що через російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру у четвер, 20 жовтня, по всій Україні вводитимуть обмеження постачання електроенергії. В НЕК «Укренерго» зазначили, що де саме та в який час, можна дізнатися на сайтах операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові, тривалість черги також визначає обленерго, але не довше чотирьох годин. 

20.10.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Нобеля з медицини отримав засновник палеогенетики
Сванте Паабо розшифрував геном неандертальця та інших доісторичних людей.
19.10.22 | | Наука
238-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Під тиском ЗСУ росіяни почали готувати суспільну думку до свого відходу з Херсона на лівий берег Дніпра. При тім окупанти анонсують нищівні обстріли самого обласного центру і руйнацію дамби на Каховській ГЕС – вірогідно, будуть провокації. 
19.10.22 | | Україна
237-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Берестове Харківської області, Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.
18.10.22 | | Україна
Бентежна україноцентричність
Юрко ТИМЧУК
Національна ідея, сформульована Подерв’янським, «Від…біться від нас» наразі не актуальна, бо довкола України обертається час, простір і Ілон Маск зі Starlinkом
17.10.22 | | Україна
236-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
17.10.22 | | Україна
Радіо тисячі пагорбів
Віталій Портников
Якщо позбавити Росію зброї та енергоресурсів, але залишити в ефірі Соловйова – війна нам забезпечена. Брехня – головна зброя російських шовіністів
16.10.22 | | Дискурси
Нобелівська премія за “клік-хімію”
Модулярний метод дає змогу швидко і легко створювати складні молекули.
16.10.22 | | Наука
235-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас намагається вести наступальні дії на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
16.10.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.