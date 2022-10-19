Ворожі ракети влучили в Бурштинську ТЕС.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що сьогодні, 19 жовтня, Прикарпаття знову зазнало ракетних обстрілів. Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, внаслідок чого виникла пожежа.

Всі служби працюють, рятувальники на місці. Жертв немає.

“Вкотре прошу реагувати на сигнали повітряної тривоги. Також хочу нагадати, що дорога біля Бурштинської ТЕС зараз перекрита, але організований об’їзд навколишніми селами”, – сказала очільниця.

Також додала, що загалом в області уже зменшили використання електроенергії майже на 15%, але зараз треба продовжити економне споживання електрики.