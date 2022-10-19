Сьогодні вночі буде знеструмлена частина Львова.

Після опівночі 19 жовтня частина вулиць Львова буде без електроенергії. Про це повідомило «Львівобленерго», не вказуючи конкретних адрес.

Електроенергії не буде з 00:00 до 6:00.

«Частина Львова буде без електроенергії сьогодні вночі у зв’язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов’язані з ліквідацією наслідків ракетних атак. Надати інформацію про точні адреси та вулиці, де буде відсутня електроенергія, немає можливості з міркувань безпеки», – зазначили в «Львівобленерго».

Наступного дня, 20 жовтня, можливі перерви в електропостачанні частини вулиць Львова.



