Влада Польщі очікує на хвилю біженців із заходу України.

Влада Польщі очікує до 800 тисяч біженців з України прийдешньої зими. Причиною стане руйнування критичної інфраструктури. Про це заявила підкарпатський воєвода Єва Лениарт в інтерв'ю RMF FM.

"Ми виходимо з того, що існує ризик нової хвилі біженців. Інформація, яка надходить із заходу України після недавніх нападів, не оптимістична", – заявила політик.

За її словами, недавні атаки росіян призвели до руйнування теплових електростанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури, що спричинить проблеми з опаленням.

"Я маю на увазі, зокрема, Львів. Бо ми знаємо, що там будуть проблеми. Багато жителів, з якими ми спілкуємося, висловлюють сумніви щодо того, чи зможуть вони пережити зиму в місті. Ми припускаємо, що не менше 500 тисяч – це люди, які можуть прийняти рішення приїхати до Польщі, оскільки підготовлені місця у Львові й околицях не дають можливості пережити зимовий період", – підкреслила Леніарт.

При цьому вона вказала, що відновлять роботу пунктів підтримки біженців у Жешуві, Перемишлі, Ярославі, де українці зможуть отримати гуманітарну допомогу, а також усю необхідну інформацію.