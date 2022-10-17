У Росії військовий літак Су-34 впав у житловому кварталі Єйська.

Після аварії вибухнули боєприпаси літака, вогонь перекинувся на дев'ятиповерховий будинок.

У понеділок, 17 жовтня, російський фронтовий винищувач-бомбардувальник Су-34, літак 277-го бомбардувального авіаполку, впав у житловому кварталі міста Єйська в Краснодарському краю. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax із покликом на міністерство оборони Росії.

«17 жовтня 2022 року під час набору висоти для виконання навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу зазнав аварії літак Су-34. Літак впав у межах міста Єйська», – повідомляється в пресрелізі російського військового відомства.

Єдина чергова диспетчерська служба міста зазначила, що літак із повним боєкомплектом близько 18:20 (за московським часом) впав у подвір’ї дев'ятиповерхового житлового будинку біля ТЦ «Меотида». Після аварії вибухнули боєприпаси літака, вогонь перекинувся на висотний будинок.

Пожежа пошкодила щонайменше 45 квартир. У крайовому відділенні МНС повідомили, що після аварії спалахнули помешкання з першого до п'ятого поверху. Один із під’їздів від вогню завалився з дев'ятого по п'ятий поверх. За даними служби, є постраждалі.

Загалом площа загоряння у житловому будинку в Єйську становила дві тисячі квадратних метрів, повідомили у МНС. «На місці працюють усі крайові та районні пожежно-рятувальні гарнізони», – запевнив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. Він і сам виїхав до Єйська. Рятувальники поки що не можуть локалізувати пожежу.

У Су-34 спалахнув один із двох двигунів, заявили в Міноборони РФ. Два пілоти встигли катапультувалися – в якому вони стані, поки що невідомо. «За доповіддю пілотів, що катапультувалися, причиною катастрофи стало займання одного з двигунів при зльоті», — заявили в міністерстві. За однією з версій, на зльоті у двигуни літака потрапили птахи.