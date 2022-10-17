Львівщині вдалося знизити використання електроенергії на 10%.

З 12 жовтня Львівська область зменшила використання електроенергії майже на 10%. Про це сьогодні повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, внаслідок ракетних ударів по енергетичних підстанціях Львівщини 10 та 11 жовтня електроенергію в області подають за тимчасовими схемами, тому в електромережі виник дефіцит потужності. Через великі навантаження ввечері та вранці знижується напруга в електромережі.

Він додав, що варто обмежити використання електроенергії у пікові години, зокрема з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Це допоможе уникнути аварійних відключень.

Нагадаємо, що у відеозверненні 16 жовтня Президент Володимир Зеленський закликав українців обмежити споживання електроенергії у пікові години. Наразі лише Чернігівська область обмежила споживання електрики на 20%, Київ та область – на 7%, по Україні цей показник загалом становить 10%.



