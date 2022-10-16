Внаслідок стрілянини на російському військовому полігоні вбито щонайменше 11 осіб.

Деякі джерела повідомляють, що стрілянину влаштували таджики через конфлікт із росіянами на релігійному ґрунті.

На полігоні однієї з військових частин у Білгородській області сталася стрілянина. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву міністерства оборони Росії.

За твердженням російського військового відомства, 11 російських військовиків-добровольців, яких готували до відправки на український фронт, загинули, ще 15 поранені внаслідок стрілянини, яку зчинили двоє громадян однієї з країн СНД. «Вогнем у відповідь двох терористів знищено», – йдеться в повідомленні міністерства оборони РФ.

Губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков опублікував відеозвернення з цього приводу. Він каже, що «страшна подія сталася на території однієї з військових частин». За його словами, «загинули та поранені багато військовослужбовців». Точної цифри губернатор не назвав. Він наголосив, що «мешканців Білгородської області серед поранених та загиблих немає».

Проте деякі російські Telegram-канали повідомляють, що загинули аж ніяк не добровольці, а мобілізовані росіяни, причому саме з Брянської області. Це, зокрема, стверджує, посилаючись на родичів мобілізованих, Telegram-канал SOTA. У його повідомленні йдеться про полігон біля села Солоті під містом Валуйки, за двадцять кілометрів від українського кордону.

За даними SOTA, отриманими від родичів мобілізованих, стрілянину влаштували не двоє, а троє військовиків. Під час стрільб кулемет, який до цього стріляв по мішенях, вони розвернули в бік беззбройного натовпу. Двох із нападників убили на місці, ще одному вдалося втекти. SOTA повідомляє, що загалом внаслідок стрілянини загинули 22 особи, ще 16 отримали поранення.

Також деякі російські Telegram-канали повідомляють, що стрілянину зчинили примусово мобілізовані громадяни Таджикистану. А причиною інциденту став їхній конфлікт із росіянами на релігійному ґрунті.