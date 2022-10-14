З нагоди Дня захисників у Львові нагородили військових та волонтерів.

У п'ятницю, 14 жовтня, у День захисників та захисниць України у Львові відзначили військових та волонтерів. Нагрудні значки та подяки отримали родини військових, адже самі воїни зараз на фронті боронять країну від ворога, повідомила пресслужба ЛМР.

Вручення відзнак відбувалося біля пам'ятника Тарасу Шевченку під час акції «Відважним та непереможним захисникам». Відзнаки отримали семеро військових, зокрема бійці двох львівських ТрО, та шестеро волонтерів:

– підполковник Тимків Ростислав Богданович – начальник відділення підготовки 103-ої окремої бригади територіальної оборони, начальник управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (відзнаку отримав його син Юрій Тимків);

– молодший сержант Кобзарев Олександр Володимирович – діловод групи логістики штабу 125-ої окремої бригади територіальної оборони, директор комунальної установи «Інститут міста» (відзнаку отримала його дружина Наталія Кобзарева);

– молодший сержант Гончук Сергій Олександрович – бойовий медик взводу 4 батальйону роти вогневої підтримки 125-ої окремої бригади територіальної оборони, заступник начальника управління, начальник відділу масового сектору управління спорту департаменту гуманітарної політики (відзнаку отримала дружина Наталія Гончук);

– старший солдат Нагай Михайло Васильович – старший стрілець 62 окремого батальйону територіальної оборони роти вогневої підтримки 103-ої окремої бригади територіальної оборони, директор Львівського комунального підприємства «Музей «Личаківський цвинтар» (відзнаку отримала дружина Галина Нагай);

– старший солдат Ленчук Михайло Юрійович – штаб-сержант з категорії групи персоналу 62 окремого батальйону територіальної оборони 103-ої окремої бригади територіальної оборони, начальник відділу мобільності управління транспорту департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури (відзнаку отримав батько Юрій Ленчук);

– солдат Лемець Назар Юрійович – помічник гранатометника 73 Морського центру спеціальних операцій, інженер-інспектор Львівського комунального підприємства «Агенція ресурсів Львівської міської ради»;

– старший оператор 73 Морського центру спеціальних операцій Шолтис Ігор Вікторович – депутат Львівської міської ради (відзнаку отримала мама Світлана Шолтис);

– членкиня громадської організації «Львівська волонтерська кухня» Кувайскова Людмила Василівна (відзнаку отримав син Віктор Кувайсков);

– український громадський діяч Літинський Святослав Володимирович;

– заступниця генерального директора з організаційно-правового забезпечення Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика Пришляк Іоланта Юріївна;

– директорка Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Ткачук Світлана Володимирівна;

– митець, громадський діяч, волонтер Олександр Дзиндра;

– підприємець, доброволець територіальної оборони, волонтер Юрій Музичук.