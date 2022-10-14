233-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:28 У Санкт-Петербурзі розпочалися облави на чоловіків призовного віку – працівники військкоматів чатують із повістками на вході в житлові комплекси. Про це повдіомляє російська служба "Радіо Свобода".

12:52 Росія витратила на обстріли України дві третини запасу ракет типу "Калібр", "Іскандер", Х-101, Х-555. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. "Демілітаризація росії. Використовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів в Україні, країна-агресор знизила свою здатність бити по військових цілях. Два висновки: військова поразка росії неминуча; росія – то терористична країна", – прокоментував Резніков.

12:47 КДБ Білорусі спростувало заяву глави МЗС республіки Володимира Макея про введення в країні режиму контртерористичної операції. Лукашенко на запитання журналістів про це уточнив, що "у зв'язку із загостренням ситуації за периметром наших кордонів" в Білорусі введено режим такої підвищеної терористичної небезпеки, що є суттєво м'якшим за режим контртерористичної операції.

12:44 Засновник компанії SpaceX Ілон Маск підвердив, що він відмовляється фінансувати функціонування супутникового зв'язку Starlink в Україні. Причина – дорожнеча. "SpaceX не просить відшкодовувати старі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно. І – відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані навіть і по сто разів більше, ніж звичайні домогосподарства", – написав Маск у twitter. Він заявив, що Starlink працює у збиток, і всім компаніям, які працюють із супутниками на низькій орбіті, важко уникнути банкрутства.

12:38 Воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика Ярослав 10 та 11 жовтня збив чотири крилаті ракети окупантів із ПЗРК "Ігла", повідомило Повітряне командування "Південь"

Раніше повідомляли, що Дмитро Шумський (зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок), 10-го жовтня за допомогою ПЗРК "Стінгер" збив дві крилаті ракети.

12:21 Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів з Україною та Росією повідомив про поступ у створенні захисної зони для Запорізької АЕС

11:01 В тузіні найвизначніших українців три нових імені: Володимир Зеленський, Валерій Залужний і Василь Стус, очолює список – як завжди і зі значним відривом – Тарас Шевченко, свідчить соціологічне опитування групи "Рейтинг" у рамках проєкту "Народний ТОП".

В тридцятку входять вісім нині живих людей, четверо президентів України (в сотні – всі шість) та голова Центральної Ради УНР,

семеро очільників України-Руси чи Війська Запорожського,

два лідери ОУН і УПА,

семеро письменників/письменниць,

троє спортсменів, а

також літературний персонаж – Тарас Бульба, прототипом якого, за різними гіпотезами, були або Охрім Макуха (предок Миклухи-Маклая), або Остап Гоголь (предок Миколи Гоголя).

Перша п'ятірка майже однакова у всіх реґіонах, лиш за Заході Степан Бандера випереджає Богдана Хмельницького, а Сході замість нього в п'ятірку входить Григорій Сковорода (Бандера там 11-й).

10:49 Україна отримає від Іспанії чотири зенітно-ракетні комплекси Hawk. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter. З його слів, рішення іспанців є швидкої реакції на запит України, сформульований під час “Раммштайна-6″. Міністр підкреслив, що протиповітряна оборона "є пріоритетом не тільки для України, а й для всієї Європи".

10:18 Президент України Володимир Зеленський записав звернення з нагоди Дня захисника України:

Дорогі українці! Великий народе великої країни! 14 жовтня ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Це день тих, хто бореться. Це день того, за що ми боремося. Це день того, яку перемогу ми здобудемо. Століття тому Україна шанувала цей день. І століття після нас шануватиме. 14 жовтня ми дякуємо. Дякуємо всім, хто бився за Україну в минулому. І всім, хто б’ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді. І всім, хто неодмінно переможе зараз. Переможе так, що це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу. Народу, який завжди найбільше хотів одного – волі. Для себе й для своїх дітей. Для нашої культури. Місце, де я зараз перебуваю, вказує на витоки нашого українського шляху. Це схили Витачева. Тут був один із найдревніших форпостів Русі-України. Ще в часи Ольги, Святослава й Володимира Великого. Тут збиралися на княжий з’їзд Святополк, Мономах, Андрій і Олег. Тут ставив перший хрест Андрій Первозваний. Цими водами ходили козацькі чайки. Ці береги бачили різних загарбників і героїв. Тут на схилах дивився на Дніпро і кручі Тарас Шевченко. Це місце – свідок більш ніж тисячоліття нашої історії та її важливого уроку. Українську землю намагалися захопити й поневолити. Український народ намагалися підкорити й знищити. І тисячу років тому, і у ХХ столітті. Але сюди приходять українці. Тут розмірковують про нашу історію. Тут звучить українська мова. Тут стоїть капличка, споруджена за ескізом Шевченка. Були різні періоди, різні загрози. Але Україна вистояла. Причина одна – це наші захисники й захисниці. Це наш народ, який б’ється за своє право на життя. На Русі. На Січі. У часи національно-визвольних змагань. Проти нацистської окупації. І проти рашистів. Цей нинішній ворог у своєму злі об’єднує, здається, усіх ворогів нашої державності, які були. І перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам, які посягали на Україну, на тих, хто жив, хто живе і хто житиме на нашій землі. Це буде перемога всього нашого народу. Це буде перемога Збройних Сил України. Наших Сухопутних військ, піхоти, танкістів, ракетних військ і артилерії. Це буде перемога наших Повітряних сил, наших зенітників, наших операторів дронів. Це буде перемога наших Військово-Морських сил, наших морських піхотинців. Наших Десантно-штурмових військ. Нашої розвідки. Сил спеціальних операцій. Служби безпеки України. Це буде перемога прикордонників, Національної гвардії, Національної поліції, тероборони, зв’язківців. Це буде перемога кожного й кожної, хто не залишить і сліду на українській землі від тієї армії, що хизувалася, ніби вона – друга на планеті. Це буде перемога тих наших героїв, які зараз у російському полоні. Тих, кому найскладніше. Найскладніше залишитися українцями і зберегти українське, коли вони – серед убивць. Але ми пам’ятаємо. Ми пам’ятаємо й робимо все, щоб повернути кожного, кожного свого героя. Ми нікого не залишимо в полоні. Світ бачить, що українці не втрачають людяності за жодних обставин. Ворог може вдарити по наших містах, але ніколи – по нашій гідності. Рашисти спалили музей Сковороди, десятки церков, сотні шкіл і дитячих садочків... Але вони нічого не можуть вдіяти проти нашої філософії. Проти того, що українці чують, бачать і знають змалечку. Російські ракети ще здатні зігнати українців у бомбосховища, але ніхто з наших людей там не тремтить. Українці співають в укриттях. Ми захищаємо свою свободу. Свою душу. Свою землю. Свій Київ. Своє Запоріжжя. Свою Одесу. Свої Дніпро й Миколаїв. Свій Кривий Ріг. Свій Нікополь. Свій Хмельницький. Свій Львів. Свою Вінницю. Те, що ми вберегли й будемо завжди захищати. Свою Житомирщину, Київщину, Сумщину, Чернігівщину, Харківщину. Те, що ми не віддали й будемо завжди берегти. Свій Херсон, свій Донецьк і Луганськ, свій Крим. Ми. Ми всі. Великий народ великої країни. Всі, хто воює й працює заради того, щоб Україна жила. Дипломати, які сформували найпотужнішу в історії глобальну коаліцію для допомоги Україні. Волонтери, які закривають будь-які потреби – і на землі, і в повітрі, і навіть у космосі. Журналісти, які поширюють правду про Україну і про цю війну, які підтримують наш дух, нашу впевненість, нашу поінформованість. Транспортники, які змінюють ланцюжки постачання й забезпечують Україну всім необхідним. Енергетики, які перемагають темряву цілодобово. Будівельники, які відновлюють зруйноване ворогом. Наші героїчні медики, наші рятувальники, сапери, вчителі, державні службовці, місцеве самоврядування, фермери, промисловці. Народ, який перемагає терор. Мільйони людей, які кожен на своєму місці наближають вирішальний день – день перемоги. День перемоги у війні за нашу свободу. У війні за незалежність для всіх наших людей в усіх куточках України. У війні за право на життя і для народу, і для держави, ім’я яким – Україна. У війні за наші цінності. У війні за нашу пам’ять і традицію, традицію волі. У цій війні все залежить від тебе. Від того, що ти робиш. Від того, кому ти допомагаєш. Від того, що ти здобуваєш. І від того, хто прийшов нам допомогти. Світ з нами. Найбільше, ніж будь-коли в нашій історії. Зокрема й це робить нас найсильнішими, ніж будь-коли в нашій історії. Але так само, як і будь-коли у нашій історії, майбутнє залежить від конкретних людей. Від тих, хто прямо зараз в окопах і на бойових постах. Сини, брати й батьки. Дочки, сестри й матері. Українці й українки, яким я зараз хочу сказати головні слова. Ви – найдорожче, що в нас є. Кожен і кожна. Проти вас – рашистські танки, «зеки» й найманці. Мародери, ґвалтівники й ті, хто збожеволів від пропаганди. Тисячі людей, чиє життя не вартує нічого для їхньої держави. Їх кидають в атаки, у них за спинами – «заградотряди», їх не рахують і навіть не забирають, коли вони гинуть. Вони не знають, заради чого їм жити, а тому так ницо втрачають дане їм Богом життя. За тобою ж, Український Воїне, – мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. З тобою, Воїне, в окопі – вся наша держава, усе, що в нас є і таке дороге для нас. З тобою – майбутнє дітей. Золото перемог наших спортсменів. Наша поезія, мистецтво, наука. З тобою – Софія і Палац Потоцьких. Наша Хортиця й наша Лавра. Поруч із тобою – наша Сотня Небесна. І повага наша, наша віра й наша любов. Бо держава наша – то є матір для всіх захисників і захисниць. За тобою – Україна, яка точно знає, чого хоче і що цінує. За тобою – історія, яка йшла до цих героїчних днів довгі століття, щоб зараз ти, Український Воїне, спрямував її у правильне річище назавжди. У правильне – для України. Я знаю, що тобі дуже важко. Я знаю, як на тебе тисне цей ворог. Я знаю, що вони роблять. Але я знаю, що ти міцний, і ми зробимо все, щоб ти був іще міцнішим. Я знаю, що ти впевнений, і ми зробимо все, щоб іще посилити твою впевненість. Я знаю, що ти наближаєш перемогу, як тільки можеш, і ми зробимо все, щоб її прискорити. Ми всі – мільйони й мільйони. Великий народ великої країни! Я вітаю з Днем захисників і захисниць України! Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! З Днем Українського козацтва!

10:09 Компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити постачання комплексів для прийому супутникового інтернету Starlink в Україну, якщо Пентагон не допоможе їх фінансувати, повідомляє CNN. За документами, до яких отримали доступ журналісти, у вересні SpaceX надіслала в Пентагон листа, у якому сказано, що вона більше не може продовжувати фінансувати постачання Starlink у колишньому обсязі.

У листі містилося прохання до Пентагону взяти на себе витрати на постачання комплектів обладнання для влади та військових в Україні. Вони, за даними SpaceX, обійдуться у більш ніж 120 млн доларів до кінця року і 400 млн наступного.

Серед документів SpaceX, спрямованих до Пентагону і які потрапили у розпорядження CNN, є також прямий запит, надісланий Маску в липні головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним, про надання ще майже 8 тисяч терміналів Starlink.

В окремому листі до Пентагона зовнішній консультант SpaceX написав: "SpaceX має прийняти жахливо важке рішення. Я не думаю, що у них є фінансова можливість надати додаткові термінали або послуги, про які просив генерал Залужний".

09:50 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні три дні проросійські сили здійснили тактичне просування в напрямку центру Бахмута, що в Донецькій області. Підрозділи 2-го армійського корпусу, проросійського ополчення Луганської області, ймовірно, просунулися до сіл Опитне та Іванград на південь від міста.

З початку липня регулярними російськими або сепаратистськими силами було захоплено – якщо взагалі було – лиш кілька населених пунктів. Однак сили, очолювані приватною військовою компанією «Вагнер Груп», досягли певних локальних успіхів на Донбасі: «Вагнер», ймовірно, продовжує активно брати участь у бойових діях у Бахмуті.

Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як попередню операцію до наступу на агломерацію Краматорськ–Слов’янськ, що є найбільшим населеним пунктом Донецької області, який контролює Україна. Росія продовжує проводити наступальні операції в центральному Донбасі і дуже повільно просувається вперед. Однак її загальний оперативний план підривається тиском України на його північний і південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів і живої сили.

09:49 У Білорусі запровадили режим "контртерористичної операції". Про це заявив міністр закордонних справ РБ Володимир Макей. Представник режиму Лукашенка каже, що причина – "загроза з боку сусідніх держав, пов'язана ледь не із захопленням ділянок території Білорусі".

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 64 300 (+500) осіб, танків – 2521 (+10) од., бойових броньованих машин – 5172 (+5) од., артилерійських систем – 1566 (+10) од., РСЗВ – 362 (+5) од., засобів ППО – 186 (+3) од., літаків – 268 (+0) од., гелікоптерів – 240 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17) од., крилатих ракет – 316 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 3944 (+9) од., спеціальної техніки – 142 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

73,8% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

29,8% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

65,7% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

50,8% артилерійських систем (з них 2,4% за минулий тиждень),

32,5% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

21,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

27,0% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

13,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців. Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждали об’єкти та мирні громадяни населених пунктів Броди, Наливайківка Київської області, Миколаїв та Нікополь. Для завдання ударів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва. Загалом, за минулу добу, окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське, Атинське, Велика Рибиця Сумської області та Миколаївка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка; на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Терни, Зарічне, Надія, Ольгівка, Торське, Білогорівка, Ямполівка та Травневе; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Часів Яр та Опитне; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське, Первомайське, Золота Нива. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Времівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Дорожнянка, Гуляйполе та Комишуваха. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Безпосередньо від вогню окупантів постраждали Нікополь та Вищетарасівка. В місті Енергодар, 10-11 жовтня, було відзначено збільшення особового складу російських окупаційних військ на території атомної електростанції. За наявною інформацією, окупанти використовують станцію, як базу для розміщення особового складу, в зв’язку з тим, що об’єкт не обстрілюється. Противник посилює режимні заходи. На блокпостах навколо Мелітополя, для проведення ретельних обшуків, разом із звичайними військовослужбовцями перебувають представники фсб. Для поповнення втрат у живій силі російське військове керівництво не припиняє практику вербування найманців. Зокрема, і громадян інших країн. Стало відомо про прибуття 9 жовтня цього року, на тимчасово окуповану територію АР Крим, близько чотирьохсот бойовиків-іноземців. У подальшому їх планують залучити до бойових дій на території України. Крім того, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю, призупинено відправку відмобілізованих до навчальних центрів збройних сил російської федерації до 1 листопада. Все тому, що ці установи не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено ураження більш як 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БпЛА. Ракетні війська і артилерія за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Публічні повідомлення про перші загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військових в Україні викликали нову критику російського військового командування.

• 13 жовтня російські війська продовжували завдавати ударів по критичній інфраструктурі України.

• Дедалі гірший моральний дух, дисципліна та боєздатність російських військ у зонах бойових дій в Україні можуть призвести до тимчасового припинення наступальних операцій на обмежених територіях.

• Українські війська досягли перемог на північний захід від Сватового.

• Російські війська продовжують оборону в очікуванні можливих українських атак на Кремінну.

• Українські та російські джерела заявляли, що російські війська намагаються відбити позиції на півночі та північному заході Херсонської області.

• Пошкодження Керченського мосту продовжує перешкоджати руху російських вантажів і персоналу на південь України.

• Російські війська продовжували наземні атаки в Донецькій області та стверджували, що незначно просуваються на південь від Бахмута.

• Російська некомпетентність продовжує завдавати шкоди мобілізованому персоналу ще до того, як він досягне лінії фронту, що, ймовірно, погіршує і без того низький моральний дух.

• Російські чиновники, ймовірно, все більше обмежують свободу пересування в Росії, щоби зберегти додаткове мобілізоване населення та запобігти його втечі з країни.

• Російські окупанти закликали евакуювати мирних жителів з окупованої Херсонської області.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":