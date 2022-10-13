До Бурштина привозять диких тварин із зони бойових дій.

 

 

Сьогодні до Бурштина привезли ще одну тварину із зони бойових дій – оленя плямистого. А минулого понеділка у Бурштин завезли коня Пржевальського. Олень приїхав із Луганська, а кінь із Чернігівщини. Зараз тварини живуть і пасуться на спеціально підготовленій заздалегідь загородженій території поблизу спорткомплексу в Бурштині.

 

Як розповів заступник міського голови Бурштина Іван Драгун, тварини перебувають на утриманні Бурштинської міської ради, за ними закріплений один із працівників КП «Еко-сервіс».

 

"Коштом міської ради зроблено часткове облагородження території: додано відсутні секції сіток, вкопані сітки в землю. Також територію ще дороблятимуть: наразі наше комунальне підприємство ще робить навіс. Звірі вільно гуляють. До них можна приходити, їх можна годувати (морквою, буряком, яблуками). Дякуємо нашим підприємцям, котрі погодились безкоштовно допомагати у годівлі звірів", - говорить Іван Драгун.

 

Як пояснив заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко, наразі громадською екологічною організацією “Еко-Галич” формуються стада ратичних диких тварин для проєкту відтворення та збереження Касової гори, що на березі Бурштинського водосховища. 

 

Наразі Касова гора деградує, заростає чагарниками та чужорідними видами і втрачає свою природоохоронну цінність. Натомість туди будуть завозити диких тварин, котрі цю траву і чагарники випасатимуть. Адже Касову гору косити не можна. То мають бути власне коні Пржевальського, різні види оленів, гірські барани та інші травоїдні.

 

“Щодо тварин, яких вже завезли, – зараз вони випасають чагарники і трави на тому загородженому футбольному полі і відбувають карантин. Це тимчасово, і я б не радив думати, що ми формуємо якогось роду зоопарк чи атракцію. Прошу не шкодити тваринам і з розумінням віднестися до нашої природозахисної роботи”, – зазначив Володимир Бучко.

 

 

13.10.2022

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