«Львівобленерго» попередило про можливі віялові відключення світла.

Енергетики закликають споживачів Львівщини зменшити використання електроенергії ввечері та вранці. Якщо навантаження на мережі не зменшуватиметься, в області можливе введення графіків аварійних відключень, як це вже відбувається в інших областях України.

 

У «Львівобленерго» пояснили, що через ракетні обстріли енергооб’єктів 10–11 жовтня місто Львів та інші населені пункти зараз отримують електроенергію за резервними післяаварійними схемами, тому в електромережі виник дефіцит потужності. Як наслідок, велике навантаження ввечері та вранці, коли люди масово вмикають електроприлади, призводить до зниження рівня напруги в електромережі.

 

«Зі свого боку "Львівобленерго" вживає необхідних заходів для нормалізації електропостачання. Однак якщо навантаження на електромережі не зменшуватиметься, можливе введення графіків аварійних відключень для споживачів, як це вже відбувається в інших областях України», – йдеться в повідомленні.

 

Тому енергетики ще раз закликають усіх мешканців Львівщини самостійно обмежити споживання електроенергії і не вмикати енергоємних приладів у період найбільшого навантаження на електромережу з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.


Натомість радять використовувати електроенергію вночі після 23:00 – перенести на нічний час прання, підігрів води, обігрів помешкання, зарядку телефонів та інших пристроїв тощо.
 

13.10.2022

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