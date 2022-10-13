Генасамблея ООН засудила спробу анексії Росією українських територій.

У документі міститься вимога до Москви переглянути її заяву про анексію.

Генеральна Асамблея ООН у середу, 12 жовтня, переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка засуджує анексію Росією чотирьох областей України. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

У документі під назвою «Територіальна цілісність України. Захист принципів статуту ООН» містяться заклики не визнавати «так звані референдуми», проведені в самопроголошених «ДНР», «ЛНР», а також на окупованих РФ територіях Запорізької та Херсонської областей. Наголошується, що ці псевдореферендуми не мають жодної юридичної сили і не можуть становити основу для будь-якої зміни статусу цих регіонів, включно з їх анексії Росією. У документі також міститься вимога до Москви переглянути заяву про анексію українських територій.

Резолюція закликає «підтримати деескалацію нинішньої ситуації та мирне вирішення конфлікту шляхом політичного діалогу, перемовин, посередництва та іншими мирними шляхами», але за умови дотримання принципів суверенітету й територіальної цілісності України.

Резолюцію підтримали представники 143 країн, 35 утрималися, зокрема Китай, Індія та Куба. Ще п'ять держав – Росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа – виступили проти. Таким чином документ підтримали понад дві третини країн – членів ООН.

«Ми вдячні 143 державам, які підтримали історичну резолюцію Генасамблеії ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН". Світ сказав своє слово – спроба анексії РФ нічого не варта і ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі», – так відреагував на ухвалення резолюції Президент України Володимир Зеленський.

Позачергове засідання Генасамблеї ООН було проведено з ініціативи України й Албанії. Рада Безпеки ООН 30 вересня не змогла ухвалити резолюцію зі засудженням анексії Росією чотирьох українських областей – через російське вето. РФ стала єдиним із 15 членів Радбезу, який проголосував проти цього документа. Десять членів Ради підтримали резолюцію, ще чотири – Китай, Індія, Бразилія та Габон – утрималися. Цього разу Бразилія та Габон голосували за резолюцію.



27 березня 2014 за Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України № 68/262 (при розгляді питання збройної окупації Росією території України, а саме Кримського півострова) проголосувало 100 членів ООН,

11 – проголосувало "проти" (Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, Нікарагуа, КНДР, Росія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве),

58 країн "утримались" (Афганістан, Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Бангладеш, Ботсвана, Бразилія, Бруней, Буркіна-Фасо, Бурунді, Камбоджа, КНР, Коморські Острови, Джибуті, Домініка, Еквадор, Єгипет, Сальвадор, Еритрея, Ефіопія, Фіджі, Габон, Гамбія, Гаяна, Індія, Ірак, Ямайка, Казахстан, Кенія, Лесото, Малі, Мавританія, Монголія, Мозамбік, М'янма, Намібія, Непал, Науру, Пакистан, Парагвай, Руанда, Сент-Кіттс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадини, Сан-Томе і Принсіпі, Сенегал, ПАР, Південний Судан, Шрі-Ланка, Суринам, Свазіленд, Танзанія, Уганда, Уругвай, Узбекистан, В'єтнам, Замбія),

ще 24 країни не голосували (Беліз, Боснія і Герцеговина, Республіка Конго, Кот-д'Івуар, Екваторіальна Гвінея, Гана, Гренада, Гвінея-Бісау, Іран, Ізраїль, Киргизстан, Лаос, Ліван, Марокко, Оман, Сербія, Таджикистан, Східний Тимор, Тонга, Туркменістан, Тувалу, Об'єднані Арабські Емірати, Вануату, Ємен).