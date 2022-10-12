Тернополян просять утриматися від масових заходів.

Російські загарбники масаво обстрілюють теритюрію України. В понеділок, 10 жовтня, на Тернопідьщині лунали вибухи. У зв’язку з чим влада закликає перенести масові заходи в області. Про це повідомили на Раді оборони області.

Органам місцевого самоврядування та іншим організаторам рекомендують відтермінувати заплановані заходи. “Тиші” закликають дотримуватися до 16 жовтня. Це стосується і раніше погоджених військовою адміністрацією масових зібрань. Рішення прийняли з врахуванням безпекової ситуації в країні.