Тернополян просять утриматися від масових заходів.

Російські загарбники масаво обстрілюють теритюрію України. В понеділок, 10 жовтня, на Тернопідьщині лунали вибухи. У зв’язку з чим влада закликає перенести масові заходи в області. Про це повідомили на Раді оборони області.

 

Органам місцевого самоврядування та іншим організаторам рекомендують відтермінувати заплановані заходи. “Тиші” закликають дотримуватися до 16 жовтня. Це стосується і раніше погоджених військовою адміністрацією масових зібрань. Рішення прийняли з врахуванням безпекової ситуації в країні.

12.10.2022

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