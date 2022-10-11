На Львівщині призупинили проведення планових операцій.

 

Відучора, 10 жовтня, у всіх лікарнях Львівщини призупинили проведення планових операцій. Лікарі оперують лише ургентних хворих. Це пов'язано з ракетними ударами по енергетичних об'єктах Львівщини, повідомив директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА Орест Чемерис.

 

Відповідний наказ департаменту у вівторок, 11 жовтня, розсилають у медичні заклади області.

 

«Учора, 10 жовтня, після ракетних ударів по енергетичних об'єктах Львівщини було прийнято рішення призупинити проведення планових операцій. Оскільки вчора були проблеми з інтернетом, ми повідомили лікарні про це в телефонному режимі. Нині відповідний наказ розсилають медзакладам. На скільки часу призупинили планові операції? Поки не нормалізується ситуація. У наказі сказано "до окремого розпорядження"», – повідомив Орест Чемерис.

 

За його словами, ургентні операції проводять у всіх лікарнях. За словами медичної директорки з анестезіологічної роботи Першого ТМО Наталії Матолінець, лише у лікарні св. Пантелеймона 10 і 11 жовтня провели 14 ургентних операцій.
 

11.10.2022

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