Чотири ракети атакували Бурштинську ТЕС.

Чотири ракети випустили росіяни по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області. Влучили у розподільчий пристрій ТЕС. На місці атаки виникла пожежа, над її ліквідацією працювали понад 60 рятувальників. На території області різко знизилася напруга в електромережі, проте наразі електропостачання забезпечено.

 

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, внаслідок ракетного удару по Бурштинській ТЕС ніхто з працівників не постраждав. 

 

«Зафіксовано влучання чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. Жоден працівник станції не постраждав. На місці працює ДСНС», – повідомила Світлана Онищук.

 

У пресслужбі ДСНС Івано-Франківської області повідомили, що на місці влучання ракет працює мобільно-оперативна група ДСНС. 

 

«Всього до ліквідації пожежі залучено 65 рятувальників та 18 спецавтомобілів. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає», – повідомляють рятувальники.

 

Пожежу ліквідували близько 16:40.

 

За інформацією Івано-Франківської ОВА, в енергомережі області різко знизилася напруга, однак електропостачання наразі забезпечено.

 

«Обленерго регулює енергопостачання, споживачів забезпечено повністю електропостачанням. Є прохання з 17 до 22 години обмежити використання електрики. Це допоможе нам пройти критичні навантаження», – наголосила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
 

10.10.2022

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