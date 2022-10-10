Чотири ракети атакували Бурштинську ТЕС.

Чотири ракети випустили росіяни по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області. Влучили у розподільчий пристрій ТЕС. На місці атаки виникла пожежа, над її ліквідацією працювали понад 60 рятувальників. На території області різко знизилася напруга в електромережі, проте наразі електропостачання забезпечено.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, внаслідок ракетного удару по Бурштинській ТЕС ніхто з працівників не постраждав.

«Зафіксовано влучання чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. Жоден працівник станції не постраждав. На місці працює ДСНС», – повідомила Світлана Онищук.

У пресслужбі ДСНС Івано-Франківської області повідомили, що на місці влучання ракет працює мобільно-оперативна група ДСНС.

«Всього до ліквідації пожежі залучено 65 рятувальників та 18 спецавтомобілів. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає», – повідомляють рятувальники.

Пожежу ліквідували близько 16:40.

За інформацією Івано-Франківської ОВА, в енергомережі області різко знизилася напруга, однак електропостачання наразі забезпечено.