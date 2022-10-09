228-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:39 Росіяни спробували вчинити провокацію проти засновника компанії Baykar Defence, яка виробляє безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром, щоби дискредитувати співробітництво між Україною та Туреччиноюю. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. "Росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar Defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake. Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам "пощастило" поспілкуватися з не менш фейковим "секретарем компанії Baykar". Відтак, і відповідати на питання: "А що ж сталося сьогодні з Кримським мостом?", – розповіли у розвідці. Розвідники відзначають низький рівень підготовки російських оперативників – вони кілька разів викрили себе під час розмови. "У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності", – поінформували розвідники.

13:02 Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу цивільних об'єктів у Запоріжжі. "Сьогодні вночі по місту Запоріжжя рашисти завдали ракетних ударів по мирних людях. Ворог застосовував тактичну авіацію і випустив 12 ракет", - йдеться в повідомленні. Згідно з уточненою інформацією, наразі підтверджено смерть 12 людей (попередньо міська рада інформувала про 17 померлих). У лікарні перебуває 49 постраждалих, зокрема, 6 дітей. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни.

12:48 Влада Киргизстану ухвалила рішення скасувати командно-штабні навчання з миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братство-2022", що мали пройти на території Киргизстану в жовтні поточного року, повідомило "Радіо Свобода".

11:43 Словаччина передала Україні дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, пожартувавши, що то є презент на 70-річчя Путіна. Про це повідомив міністр оборони Ярослав Надь. "Протягом вихідних Путін отримав кілька подарунків, тож долучаємось і ми. І ще раз бажаємо всього найкращого та удачі Україні", – прокоментував голова словацького Міноборони.

11:31 Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт вчора під час візиту в Литву оголосила про додаткові поставки зброї для України, зокрема системи ППО IRIS-T та сотню танків із Греції та Словаччини.

10:51 Збройні Сили України звільнили село Стельмахівка у Луганській області.

10:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 62 500 (+440) осіб, танків – 2486 (+14) од., бойових броньованих машин – 5133 (+22) од., артилерійських систем – 1477 (+18) од., РСЗВ – 348 (+3) од., засобів ППО – 180 (+0) од., літаків – 266 (+0) од., гелікоптерів – 235 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+12) од., крилатих ракет – 247 (+1) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3890 (+15) од., спеціальної техніки – 136 (+0) од.,

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

72,8% танків (з них 3,1% за минулий тиждень),

29,6% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

64,8% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

47,9% артилерійських систем (з них 2,3% за минулий тиждень),

31,2% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

21,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

26,4% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

12,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

10:16 Вчора ввечері в МЗС Білорусі послу України вручили дипломатичну ноту, в якій стверджується, що Україна планує завдати удару по території Білорусі, повідомило МЗС України: "Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації щодо здійснення провокації та подальшого обвинувачення України. Закликаємо білоруський народ не піддаватися провокаціям. Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН"

10:02 По вцілілому залізничному полотну на Кримському мосту вночі проїхав пасажирський потяг. Пропагандистське видання "Вісті. Крим" опублікувало кадри ремонтних робіт на пошкоджених сусідніх рейках, зняті зсередини вагона. На переправі досі стоять обгорілі цистерни.

09:50 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Вранці 8 жовтня 2022 року вибух пошкодив Керченський міст, автомобільний і залізничний перехід, який з’єднує окупований Росією Крим і Краснодарський край Росії.

В кількох місцях на відрізку приблизно 250 м обвалилися дві з чотирьох проїжджих частин дорожнього полотна. Майже напевно, що транзит деяких транспортних засобів двома іншими проїжджими частинами відновлено, але пропускна здатність буде серйозно знижена.

Ступінь пошкодження залізничної колії невідомий, але будь-яке серйозне порушення його пропускної здатності, ймовірно, матиме значний вплив на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України. Залізничний проїзд був відкритий для вантажів лише в червні 2020 року, але ця лінія зіграла ключову роль у переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час вторгнення.

Цей інцидент, ймовірно, близько зачепить президента Путіна; це сталося через кілька годин після його 70-річчя, він особисто опікувався мостом і відкривав його, а підрядником будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг. Останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач Нацгвардією Росії Віктор Золотов публічно запевнив у безпеці мосту.

09:22 Проєкт Deepstate підтверджує захоплення Зайцевого росіянами. Напередодні про взяття селища, де колись діяв один із найбільш контрольно-пропускних пунктів на адміністративній межі із ОРДО, повідомляли російські пропагандистські ресурси.

09:01 Вночі росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Загинуло 17 людей, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. За попередньою інформацією, ушкоджено приблизно двадцять будинків приватного сектору та пів сотні багатоповерхівок. Ушкоджено чотири освітніх заклади. Шпиталізовано 40 людей.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, періодично веде наступальні дії. Так, за добу відбулося майже сорок бойових зіткнень. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БпЛА. Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські окупанти цинічно вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Інформація щодо жертв уточнюється, але вже відомо про десятки загиблих та постраждалих. Окрім того, вогневого ураження зазнали понад тридцять населених пунктів. Зокрема, Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів: на Сіверському напрямку – Липівка і Миколаївка Чернігівської області та Лісне і Рясне Сумської області; на Слобожанському напрямку – Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чугунівка; на Краматорському напрямку – Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка; на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля та Опитне; на Авдіївському напрямку – Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда. В той же час, в результаті ураження Силами оборони скупчення живої сили противника, підтверджено поранення понад двадцяти ворожих солдатів, яких доставили у місцеву лікарню міста Токмак. За наявною інформацією, у Мелітопольському районі Запорізької області, під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів в гаражних кооперативах району. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад сорока п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед інших Сухий Ставок, Квітневе, Мирне, Зоря та Тернові Поди. Ворог та його посіпаки тікають, налякані успіхами Сил оборони України. Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська. Окупанти продовжують тиснути на малий та середній бізнес на тимчасово окупованих територіях. З початку жовтня, у місті Горлівка, податкова інспекція російської федерації розпочала перевірки з подальшим рейдерським захопленням компаній з виявленими порушеннями. Зокрема, це стосується підприємців, які не захотіли перереєстровувати свої компанії відповідно до російського законодавства. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда. Авіація Сил оборони завдала понад тридцять ударів. Зокрема, двадцять чотири по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та дев’ять по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА. Ракетні війська і артилерія протягом минулої доби уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та одинадцять інших важливих об’єктів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Масштабний вибух серйозно пошкодив Керченський міст, який сполучає окупований Крим з Росією.

• Кремль призначив командувача Повітряно-космічними силами Росії генерала армії Сергія Суровікіна новим командувачем російської операції в Україні, і це призначення викликало позитивні відгуки в націоналістичній спільноті.

• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують контрнаступальні дії в Харківській і Луганській областях.

• Російські війська продовжували займати оборонні позиції на півночі Херсонської області.

• Російські війська продовжували атакувати населені пункти навколо Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька.

• Повідомляється, що українські війська продовжували збивати безпілотники іранського виробництва Shahed-136.

• Суб'єкти Російської Федерації стикаються з фінансовими проблемами при мобілізації фінансування.

• Представники російської та окупаційної адміністрації продовжували заходи щодо виселення українських дітей із їхніх домівок на окупованих Росією територіях.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":