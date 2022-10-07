Надійшло повідомлення про замінування шкіл Львова.

Сьогодні надійшло повідомлення про замінування декількох шкіл Львова. В управлінні освіти ЛМР зазначили, що навчальні заклади діють згідно з протоколом: евакуюють учнів та повідомляють батьків.

Спершу йшлося про замінування шкіл №40 та №30 а також ліцеїв № 6 і 15. Згодом, депутат ЛМР Ігор Зінкевич повідомив, що мова йде про значно більшу кількість шкіл.

"Майже всі школи Львова, наразі приймаються рішеня по кожній школі окремо щодо провірки школи на місці з керівниками шкіл", - написав Ігор Зінкевич у себе на fb.

Зокрема, згідно з протоколом, управління освіти міста повідомило школи, відтак учнів евакуюють. Водночас працівники освітніх закладів повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому.

Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території фахівці обстежують на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів.





