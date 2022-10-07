Байден застерігає про ризик «ядерного Армагеддону».

На думку глави Білого дому, реальність застосування Путіним ядерної зброї зростає через поразки в Україні.

 

 

На тлі погроз Москви застосувати ядерну зброю президент США Джо Байден, виступаючи на благодійному заході Демократичної партії США у Нью-Йорку, попередив про небезпеку кінця світу. За його словами, ризик ядерного апокаліпсису нині піднявся на найвищий рівень з часів Карибської кризи 1962 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«Вперше з часів Кубинської ракетної кризи у нас є пряма загроза застосування ядерної зброї, якщо ситуація продовжить розвиватися тим шляхом, яким розвивається. Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та Кубинської ракетної кризи», – заявив Байден.

 

Американський лідер зазначив, що досить «добре знає» президента РФ Владіміра Путіна і вважає, що той «не жартує», коли говорить про можливість використання тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї. Він вважає, що загроза з боку Путіна є реальною, оскільки «його збройні сили, можна сказати, значно програють» в Україні, а це, своєю чергою, викликає «рідкісну негативну реакцію російської громадськості».

 

Байден попередив, що російський лідер «не жартує, коли говорить про потенційне використання тактичної ядерної зброї або біологічної чи хімічної зброї, тому що його армія, можна сказати, значно поступається» в Україні. «Але я не думаю, що існує така річ, як здатність легко використовувати тактичну ядерну зброю і щоб це не закінчилося Армагеддоном», – застеріг Байден.

07.10.2022

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