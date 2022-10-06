ЄУ ухвалила восьмий пакет санкцій проти Росії.

Серед нових штрафних заходів – стеля цін на російську нафту.

 

 

Європейська Унія підготувала восьмий пакет санкцій проти Росії. Постійні представники держав-членів затвердили, серед іншого, законодавчі вимоги щодо обмеження ціни на імпорт нафти з Росії за підтримки країн G7. Про це повідомив німецький телеканал ZDF з покликом на кількох дипломатів у Брюсселі. Нові санкції стануть відповіддю Кремлю на мобілізацію, псевдореферендуми на окупованих територіях та проголошення анексії чотирьох українських областей.  

 

У пресрелізі Європейської Ради зазначається: «У світлі ескалації аґресивної війни Росії проти України та незаконної анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України Рада сьогодні вирішила запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Узгоджений пакет включає низку рішучих заходів, спрямованих на посилення тиску на російський уряд та економіку, послаблення військового потенціалу Росії, щоби змусити Кремль розплатитися за недавню ескалацію».

 

Репрезентуючи новий пакет санкцій, Верховний представник ЄУ зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запевнив, що ЄУ підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. «Цей новий пакет санкцій проти Росії є доказом нашої рішучості зупинити військову машину Путіна та відповісти на його останню ескалацію фальшивими “референдумами” та незаконною анексією українських територій. Ми ще більше завдаємо удару по військовій економіці Росії, обмежуємо імпортно-експортні можливості Росії та перебуваємо на швидкому шляху до звільнення від російської енергетичної залежності. Ми також переслідуємо тих, хто відповідальний за незаконну анексію українських територій», – заявив він.

 

До нового пакета входять такі санкції:

- заборона транспортування нафти третім країнам за ціною, вищою за встановлену стелю (вона поки що не названа).

- обмеження на імпорт з Росії майже на сім мільярдів євро, зокрема заборона на ввезення до ЄУ російської готової продукції зі сталі, техніку, транспортні засоби, деякі хімікати, а також матеріали для ювелірної промисловості.

- заборона експорту до Росії певних електронних компонентів, які можуть використовувати при створенні зброї, деталі, що використовуються в авіаційній галузі.

- заборона надання російським компаніям фінансових, юридичних та IT-послуг.

- заборона надання криптогаманців, послуг обліку та зберігання криптоактивів, незалежно від суми.

- розширення санкцій проти фізичних осіб та компаній з РФ.

 

Нагадаємо, що ще раніше Євроунія вирішила, що з п’ятого грудня російська сира нафта більше не може імпортуватися до ЄУ морем.

06.10.2022

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