225-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:11 Фонд "Повернись живим" оприлюднив відео обстрілу росіян у районі оперативного оточення росіян під Лиманом. "Бійці 54 ОМБр поділились із нами відео, з якого можна зробити висновок: вибрались із «котла» далеко не всі", - прокоментували у фонді.

09:50 Зранку о 6:45 росіяни завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя, двоє людей загинули, під завалами будинків перебуває щонайменше 5 людей, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

09:46 Протиповітряна оборона на півдні України вночі знищила дев’ять іранських дронів-камікадзе "Шахед-136", якими РФ атакувала Україну, повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 61 330 (+330) осіб, танків – 2449 (+14) од., бойових броньованих машин – 5064 (+26) од., артилерійських систем – 1424 (+10) од., РСЗВ – 344 (+3) од., засобів ППО – 177 (+0) од., літаків – 266 (+0) од., гелікоптерів – 232 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15) од., крилатих ракет – 246 (+0) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3854 (+13) од., спеціальної техніки – 134 (+2) од., Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

71,7% танків (з них 3,2% за минулий тиждень),

29,2% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

64,2% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

46,2% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

30,9% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

21,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,0% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

12,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:10 Вранці близько 6 години російській війська завдали ракетного удару по території Шепетівського району, зафіксовано вибухи 2-х ракет, одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом, руйнувань немає, інша впала на пустирі, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

08:40 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Збройні Сили України 2 жовтня 2022 року розпочали новий етап наступальних дій у Херсонській області. Просуваючись на південь, українські підрозділи посунули лінію фронту ще на 20 км, просуваючись в основному вздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра, але ще не загрожуючи основним російським оборонним позиціям.

Російські війська в основному уникали контакту і відходили. Російські командири, ймовірно, вбачатимуть зростаючу загрозу для ново-каховського напрямку як одну з найбільш актуальних проблем. Пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних для них шляхів поповнення сил. Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил за Дніпро робить оборону решти Херсонщини більш надійною, але політичним імперативом буде залишатися і захищатися.

Росія направила більшу частину своїх повітряно-десантних сил із значною нестачею особового складу для захисту Херсона. Тому Росія наразі має небагато додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті розгорнути у цьому секторі мобілізованих резервістів.

07:54 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах. Тривають обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, противник здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби окупанти завдали 5 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад тридцяти населених пунктів. Серед них - Біла Церква, Куп’янськ, Білогорівка, Сіверськ, Карлівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Прогрес, Нікополь та Мирне. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Рожковичі та Фотовиж Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Нескучне та Мілове; на Краматорському напрямку – неподалік Верхньокам’янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка; на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Шахтарське, Золота Нива, Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Павлівка, Гуляйпільське, Дорожнянка та Новоукраїнка. На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Первомайське, Любомирівка, Солдатське, Правдине, Мирне та Олександрівка. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка. В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів. Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з ТОТ АР Крим планують евакуюватися назад на півострів. В населеному пункті Рубіжне Луганської області, з метою пошуку українських диверсантів та партизанів, окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи. Продовжує надходити інформація про мінування російськими загарбниками об’єктів інфраструктури міста Енергодар. Авіація Сил оборони завдала понад п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито дев’ять ворожих БпЛА. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також вісім інших важливих об’єктів ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Український контрнаступ, який почався в Харківській області, ще не завершився і активно просувається на Луганщину.

• Президент Росії Володимир Путін вжив заходів для встановлення повного контролю Росії над Запорізькою атомною електростанцією.

• Російські війська завдали першого з червня удару по Київській області з безпілотника Шахед-136.

• Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Путін присвоїв йому звання генерал-полковника.

• Посилення внутрішньої критики російської «часткової мобілізації», ймовірно, спонукає Путіна зробити цапом офірним російське Міністерство оборони і, зокрема, міністра оборони Сергія Шойгу.

• Українські війська, ймовірно, укріпили позиції та перегрупувалися на півночі Херсонської області після досягнення значних успіхів протягом останніх 48 годин.

• Російські джерела повідомляли про підготовку наступу українців на північний захід, захід і північний схід від Херсона.

• 5 жовтня російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області.

• Російські мілблогери продовжили критикувати проведення російською «часткової мобілізації» 5 жовтня.

• Російські громадяни, які перебувають у злій економічному ситуації, та російські громади етнічних меншин продовжують, згідно з повідомленнями розслідувань, нести непропорційний тягар щодо рівня мобілізації та рівня втрат, що свідчить про те, що російська влада, можливо, навмисно ставить бідних російських громадян та російські меншини у більш небезпечне становище, ніж забезпечених чи заможних етнічних росіян.

• Президент Росії Путін 5 жовтня завершив останні формальності в процесі незаконної анексії окупованих Росією українських територій.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":