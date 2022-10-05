Нобелівською премією з хімії вшановано розвиток клік-хімії.

Її здобули двоє американців та данець.

 

 

Шведська королівська академія наук оголосила в середу, п’ятого жовтня, лавреатів Нобелівської премії з хімії за 2022 рік. Ними стали американка Каролін Бертоцці (Carolyn Bertozzi), американець Баррі Шарплесс (Barry Sharpless), а також данець Мортен Мелдал (Morten Meldal). Їх вшанували за «за розвиток методів клік-хімії та біоортогональної хімії». Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Для Шарплеса це вже друга Нобелівська премія.

 

«Нобелівська премія з хімії 2022 року присвячена спрощенню складних процесів. Баррі Шарплесс і Мортен Мелдал заклали основу функціональної форми хімії – клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки з'єднуються швидко і ефективно. Каролін Бертоцці вивела клік-хімію на новий рівень», – йдеться  у пресрелізі Нобелівського комітету.

 

«Клік-хімією» називають розділ науки, що займається вивченням способів з'єднання розрізнених молекул в єдине ціле. Їх ніби «пристібають» один до одного за принципом конструктора Lego.

 

Голова Нобелівського комітету з хімії Йохан Оквіст (Johan Åqvist) зазначив, що галузь клік-хімії та біоортогональної хімії сприяють більш цілеспрямованому лікуванню онкологічних захворювань та мають широке застосування в медицині, а також у сільськогосподарській та промисловій галузях.  Відкриття лавреатів використовувалися для створення протимікробних препаратів, гербіцидів, діагностичних тестів, уповільнювачів корозії та освітлювачів.

 

Минулоріч лавреатами Нобелівської премії з хімії стали двоє американських вчених Беньямін Ліст (Benjamin List) і Девід Макміллан (David MacMillan). Їх вшанували «за розвиток асиметричного органокаталізу».

05.10.2022

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