Нобелівською премією з хімії вшановано розвиток клік-хімії.

Її здобули двоє американців та данець.

Шведська королівська академія наук оголосила в середу, п’ятого жовтня, лавреатів Нобелівської премії з хімії за 2022 рік. Ними стали американка Каролін Бертоцці (Carolyn Bertozzi), американець Баррі Шарплесс (Barry Sharpless), а також данець Мортен Мелдал (Morten Meldal). Їх вшанували за «за розвиток методів клік-хімії та біоортогональної хімії». Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Для Шарплеса це вже друга Нобелівська премія.

«Нобелівська премія з хімії 2022 року присвячена спрощенню складних процесів. Баррі Шарплесс і Мортен Мелдал заклали основу функціональної форми хімії – клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки з'єднуються швидко і ефективно. Каролін Бертоцці вивела клік-хімію на новий рівень», – йдеться у пресрелізі Нобелівського комітету.

«Клік-хімією» називають розділ науки, що займається вивченням способів з'єднання розрізнених молекул в єдине ціле. Їх ніби «пристібають» один до одного за принципом конструктора Lego.

Голова Нобелівського комітету з хімії Йохан Оквіст (Johan Åqvist) зазначив, що галузь клік-хімії та біоортогональної хімії сприяють більш цілеспрямованому лікуванню онкологічних захворювань та мають широке застосування в медицині, а також у сільськогосподарській та промисловій галузях. Відкриття лавреатів використовувалися для створення протимікробних препаратів, гербіцидів, діагностичних тестів, уповільнювачів корозії та освітлювачів.

Минулоріч лавреатами Нобелівської премії з хімії стали двоє американських вчених Беньямін Ліст (Benjamin List) і Девід Макміллан (David MacMillan). Їх вшанували «за розвиток асиметричного органокаталізу».