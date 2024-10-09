Її присудили за комп'ютерний дизайн білків і за прогнозування структури білка.

Цьогоріч Нобелівську премію з хімії розділили на дві частини. Одну її частину присудили Девідові Бейкеру (David Baker) з Медичного інституту Говарда Гьюза – за «комп'ютерний дизайн білків», а другу – співробітникам компанії Google DeepMind Демісові Гасабісу (Demis Hassabis) і Джонові Джамперу (John Jumper) – «за прогнозування структури білка». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на рішення Шведської королівської академії наук, яке оголосив у Стокгольмі у середу, дев’ятого жовтня, Нобелівський комітет з хімії.

«Девід Бейкер досяг успіху майже в неможливому – створенні абсолютно нових видів білків. Деміс Гасабіс і Джон Джампер розробили модель ШІ для вирішення 50-річної проблеми: передбачення складних структур білків. Ці відкриття мають величезний потенціал», – сказав Гайнер Лінке (Heiner Linke), голова Нобелівського комітету з хімії.

Білки зазвичай складаються з 20 різних амінокислот, їх можна назвати будівельними блоками життя. У 2003 році Девід Бейкер розробив новий унікальний білок, не схожий на жоден інший. З того часу група дослідників під його керівництвом створювала одну за одною білкові сполуки, включно з білками, які можна використовувати як фармацевтичні препарати, вакцини, наноматеріали та крихітні датчики.

Друге відкриття стосується одного з найскладніших завдань у біохімії – реконструкції тривимірної структури білків на основі їхньої амінокислотної послідовності. У білках амінокислоти пов'язані у довгі нитки, що утворюють тривимірну структуру, яка має вирішальне значення для функції білка. З 1970-х років дослідники намагалися передбачити структури білків із послідовностей амінокислот, але це було вкрай складно. Однак Гасабісові та Джамперу вдалося зробити прорив цій галузі. 2018 року вони репрезентували алгоритм машинного навчання AlphaFold. У 2020 році дослідники випустили другу версію алгоритму AlphaFold2. З її допомогою вони змогли передбачити структуру практично всіх 200 млн. білків, які ідентифікували вчені. Навесні 2024 року Google DeepMind вже створила AlphaFold3. Її використовують для вирішення багатьох теоретичних та практичних завдань, від досліджень стійкості до антибіотиків і пошуку потенційних мішеней для ліків до реконструкції молекулярних структур та створення зображення ферментів, які можуть розкладати пластик.

Нагадаємо, що 2023 року Нобелівську премію з хімії отримали француз туніського походження Мунґі Бавенді, американець Луїс Брус та еміґрант з Росії Олексій Єкімов. Нагороду присуджено за відкриття і синтез так званих квантових точок – крихітних напівпровідникових кристалів розміром лише в кілька атомів, що утворюють молекули, але мають деякі властивості окремих атомів, їхні фізичні властивості визначаються розміром і формою значно більшою мірою, ніж хімічним складом.