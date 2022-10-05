Після Харківської офензиви більшість словаків хочуть вже перемоги України, а не Росії.

Після Харківської офензиви 52% здецидованих громадян Словаччини воліють перемоги України у війні з Росією, тоді як 27% байдуже на те, як вона закінчиться, а 21% бажав би перемоги Росії (10% респондентів не відповіли на це питання), свідчать результати нового опитування аналітичного центру GLOBSEC та соціологічного центру Focus 21–29 вересня:

Організатори опитування зазначають, що провели його спеціально, щоб дослідити, як змінилась опінія мешканців Словаччини стосовно цього питання з огляду на зміни у розвитку воєнної ситуації в Україні. У липні опитування в рамках проєкту «Як справи, Словаччино?» несподівано для багатьох показало, що більшість словаків воліють перемоги Росії. Преференції визначалися за 10-бальною шкалою, і безумовної перемоги Росії тоді бажало 25% визначених в цій темі словаків (17,9% респондентів не визначили свою позицію), а перемоги України – 24,2%; якщо ж взяти до уваги весь спектр відповідей, то перемогу Росії підтримувало 63,5%, України – 36,5%.

Воєнні успіхи України кардинально поміняли картину: тепер за безумовну перемогу України 30% (збільшення на 6%), Росії ж – 10% (зменшення на 15%). Знову ж таки, якщо взяти до уваги весь спектр відповідей, то підтримка перемоги України збільшилася на 16%, Росії – зменшилася на 43%.

Різниця в цьому дисбалансі "збільшення-зменшення" пояснюється тим, що в новому опитуванні з'явилась опція "байдуже" (її вибрало 27%), яка фактично відповідає середнім балам 10-бальної шкали, які в липневому опитуванні вибрали 23% респондентів. Це байдуже ставлення до результатів війни найбільше помітне в молоді 18-34 років (33%), найменше – в найстарших респондентів (55 і більше років – 19%; в середнього покоління 35-54 роки – 23%).

В іншому наборі відповідей на питання про бажане закінчення війни соціологи додали опцію "домовленість сторін, що воюють", це зменшило кількість невизначених до 3%, при цьому відсоток респондентів, що вибрали цей варіант, практично відповідає сумі байдужих та небезумовних прихильників перемоги однієї чи іншої сторони першого набору відповідей:

Найбільше перемоги Росії у війні з Україною хочуть виборці праворадикальної партії "Республіка" (55%) та популістської SMER-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо (36%); однак порівняно з липнем, коли ця підтримка в обох партіях була поза 90%, проросійські настрої суттєво охололи (серед виборців партії SMER-SD також найбільший ступінь апатії до цього питання – 34%). Більшість виборців інших партій схиляється до перемоги України, а електорат Прогресивної Словаччини – аж у пропорції 84% до 4%.

Перший набір відповідей:

Другий набір відповідей: