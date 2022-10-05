Усі школи Львівщині готові до опалювального сезону.

 

На Львівщині з 1112 шкіл у 706 закладах навчаються очно, у 390 –у змішаному форматі, ще у близько 30 – віддалено. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска.

 

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення із Львівщини виїхало близько 30 тис. учнів і понад 1000 вчителів. Більше половини учнів уже повернулися, однак 14 900 все ще залишаються за кордоном. Також уже повернулися 80% учителів. 

 

Зараз близько 7 тисяч внутрішньо переселених учнів вчаться у школах Львівщини. Загалом у закладах загальної середньої освіти області навчається 281 тисяча учнів і працюють 32 тисячі педагогів. Олег Паска зазначив також, що укриття в школах області привели в належний стан, деякі громади будували їх, інші шукали поруч навчальних закладів, і в такий спосіб змогли забезпечити режим навчання, який є станом на сьогодні.

 

«У громадах Львівщини налагоджена робота закладів освіти, де є усвідомлення проблеми. У нас були приклади, коли не було в школах укриття, але громада, батьки і вчителі спільно вирішили це питання – збудували його. Також були поодинокі громади, де протирадіаційні старі укриття, і вчителі розповідали про неможливість вчитись очно, проте ті укриття потрібно було привести до санітарного порядку», – додав Олег Паска.

 

Олег Паска уточнив, що всі школи Львівщини вже готові до опалювального сезону. Він розпочнеться тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура становитиме нижче 8 градусів. 

 

«Практично всі школи Львівщині готові до опалювального сезону. Інше питання – чи будуть такі енергоносії, як газ», – додав він.

05.10.2022

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