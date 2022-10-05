Міжнародна фінансова корпорація профінансує реновацію житла для переселенців у Львові.

"Міжнародна фінансова корпорація спільно з Європейською комісією виділили 25 мільйонів євро на допомогу українцям, які були змушені рятуватись від війни. Цю суму розподілять між містами, які приймають переселенців. Перший транш отримає Львів", – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Отже, Міжнародна фінансова корпорація (IFC – International Finance Corporation) скерує кошти на реновацію тимчасового житла для переселенців у Львові. Передбачили два об’єкти, які фінансуватиме IFC. Відповідний договір підписали у міськраді Львова.

Йдеться про спеціалізований центр для вимушено переміщених осіб, що потребують особливих умов проживання, на вулиці Замарстинівській, 274, та покращення доступу до житла для переселенців – це модернізовані ОСББ, які приймають українців у Брюховичах.

«Ми дуже раді приєднатися до зусиль міста і дуже вдячні нашим партнерам і донорам з Європейського Союзу за можливість реалізації цього проєкту. Відповідно до одного із досліджень, загальна вартість спричинених війною збитків для інфраструктури України становить 350 мільярдів доларів. Разом з нашими партнерами в ЄС ми хочемо долучитися до зусиль українського уряду та українських міст, щоби допомогти покрити цю фінансову потребу. Ми підтримуємо Львів і ми дуже вражені всіма зусиллями, які доклало місто, щоб прихистити людей. Ми сподіваємося на тісну співпрацю, ми підтримували і підтримуватимемо українські міста», –повідомила Ліса Кестнер, регіональна менеджерка IFC в Україні та Молдові.

IFC та ЄС скерують 25 мільйонів євро на підтримку українським містам, аби облаштувати якісне житло для внутрішньо переміщених людей. Львів стане першим містом, якому скерують кошти. Окрім житла для внутрішньо переміщених осіб, програму планують розширити, аби надавати підтримку медичній та транспортній галузям Львова.

Нагадаємо, що у Львові на час осінньо-зимового періоду для мешканців модульних містечок облаштують нове тимчасове житло. Йдеться про 8 двоповерхових будиночків на Сихові поруч із контейнерним містечком «Маріяполіс». Натомість містечко у Стрийському парку демонтують, а два інші – законсервують на зиму.