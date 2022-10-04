223-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:53 Естонія передала українським військовим дрони, які були конфісковані у громадянина Росії при спробі 29 травня незаконно перетнути кордон весною цього року, повідомило посольство Естонії в Україні. Гроші на дрони псковський водій збирав у соцмережі "Вконтакте."

12:12 Офіс Президента України опублікував указ, котрим Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони у відповідь на спробу анексії Росією українських територій. РНБО першим же пунктом постановила: переговори з Владіміром Путіним неприпустимі.

#дослівно РІШЕННЯ Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила: 1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним. 2. Схвалити текст Спільного звернення Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору. З. Кабінету Міністрів України підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії Російської Федерації, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців. 4. В умовах ескалації з боку Російської Федерації Кабінету Міністрів України забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні. 5. Рекомендувати Верховній Раді України з метою підвищення стійкості держави прискорити прийняття відповідних законопроектів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації.

12:05 За останні кілька тижнів на “гарячі лінії” проєкту "Хочу жить" надійшло понад дві тисячі звернень від російських військових про здачу в полон, сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов. Тепер телефонують не тільки солдати, які перебувають на території України в рамках окупаційної армії, а й ті, яких або тільки-тільки мобілізували, або навіть люди, які підозрюють, що можуть бути мобілізовані, і про всяк випадок уточнюють інформацію.

11:33 Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови зняли фотосесію зі знаменитим Орестом із "Азовсталі" – Дмитром Козацьким.

11:02 Рада Федерації 4 жовтня ратифікувала анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Кордони заслиненого Росією шматка територій не визначено – написано, що кордони визначають на день їхнього прийняття до РФ.

10:46 Росія вже остаточно вилітає із керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації при ООН. Про це повідомила посол України в Канаді, де розташована штаб-квартира ICAO, Юлія Ковалів. "Тепер уже остаточно – Росію викинули з ради ICAO. Зганьблені програшем у першій групі, вони навіть не ризикували подаватися в третю групу, де б також із тріском програли", – написала вона у Facebook. Ковалів наголосила, що це перший прецедент серед усіх організацій системи ООН, коли Росію виключили з керівного органу. "Викинули заслужено – через системні порушення Чиказької конвенції", – додала посол. 1 жовтня під час асамблеї ICAO у Монреалі Росію відмовились переобрати у перших двох раундах виборів до Ради ІСАО – основного керівного органу організації. Останній етап голосування заплановано на вівторок, 4 жовтня, однак Росія кандидатури не виставляла.

10:33 З початку війни Росія незаконно вивезла та продала зерно з окупованих українських територій на 530 мільйонів доларів, повідомляє агентство Assoсiated Press, журналісти якого на основі супутникових знімків, документів, даних транспондерів та інформації із соцмереж провели розслідування та відстежити понад 50 рейсів із зерном з окупованих територій України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн. За даними AP, крадіжку здійснили багаті бізнесмени та державні компанії в Росії та Сирії, деякі з яких уже перебувають під санкціями заходу. Зокрема, до контрабанди, за інформацією агентства, причетні структури російського мільярдера Віктора Рашнікова, близького до Владіміра Путіна, а також державна Об'єднана суднобудівна корпорація.

Щоб вивести українське зерно, його часто поєднують із російським. Іноді для цього його привозять у невеликі російські порти, а іноді роблять перевалку просто в морі: невеликі судна підвозять українське зерно на великі російські торгові кораблі. Автори розслідування також стверджують, що одним із одержувачів краденого зерна могла бути турецька влада. AP відстежило, що контрабандні судна з Криму пришвартовуються в Туреччині до доків елеваторів, які належать турецькій державній організації, що займається імпортом та експортом зерна й іншої сільськогосподарської продукції.

09:48 Збройні Сили України впритул наблизилися до північно-західної адміністративної межі Луганщини, повідомив голова військово-окупаційної адміністрації області.

09:31 Президент Литви Ґітанас Науседа висміяв твіт Ілона Маска про бачення "миру" між Україною і Росією. "Шановний Ілоне, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, то це не робить його законним власником автомобіля чи навіть коліс. Навіть якщо вони стверджують, що проголосували за це", – прокоментував литовський президент.

09:28 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

30 вересня 2022 року президент Росії Путін підписав розпорядження про проведення осіннього чергового призову, який передбачає підготовку 120 тисяч призовників. Цих призовників законодавчо заборонено відправляти за межі Росії: вони не належать до тих, кого мобілізують згідно з наказом про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року.

Призовний цикл розпочнеться 1 листопада 2022 року – на місяць пізніше звичайного. Пізній початок циклу свідчить про посилення тиску на здатність Росії навчати й екіпірувати велику кількість новопризваного персоналу.

Проблеми розміщення, підготовки, оснащення та дислокації мобілізованого та військовозобов’язаного особового складу є значними. Недоліки в російській адміністративній та матеріально-технічній системах далі підриватимуть ці зусилля.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 60 800 (+370) осіб, танків – 2424 (+44) од., бойових броньованих машин – 5018 (+27) од., артилерійських систем – 1407 (+2) од., РСЗВ – 340 (+2) од., засобів ППО – 177 (+1) од., літаків – 266 (+1) од., гелікоптерів – 228 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+11) од., крилатих ракет – 246 (+0) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3823 (+12) од., спеціальної техніки – 131 (+0) од., Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

70,9% танків (з них 3,3% за минулий тиждень),

28,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

63,7% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

45,7% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

30,5% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

21,3% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

25,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

12,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:00 Російські окупанти вночі ракетами обстріляли підприємство в Холодногірському та інфраструктурний об'єкт в Новобаварському районі Харкова, одна людина загинула, повідомив міський голова Ігор Терехов.

В Дніпропетровській області росіяни обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони, по Нікополю випустили 30 снарядів з "Градів" та важкої артилерії, поранено чотирьох осіб, повідомив голова Дніпропетровської Валентин Резніченко.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Зайцеве, Мар’їнка та Бахмут. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів: на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча і Дворічна; на Краматорському напрямку – Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка. Також здійснював мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Мар’їнка, Новоукраїнка, Новомихайлівка, Суха Балка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне та Богоявленка. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. За наявною інформацією, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням. Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з’єднання противника. У місті Твер, через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітрянокосмічної оборони призупинено навчання на окремих курсах. За наявною інформацією, військовим керівництвом збройних сил російської федерації було прийнято рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ в Сирії. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди . Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об’єктів противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За останню добу українські війська досягли значних успіхів у районі Лиману та на півночі Херсонської області. Російські частини, що зазнали поразки на цих фронтах, раніше вважалися одними з кращих бойових сил Росії.

• Президент Росії Путін може використати призначення генерал-лейтенанта Романа Берднікова на посаду командувача Західним військовим округом, щоб перекласти провину за недавні або майбутні провали російської армії в Харківській області.

• Російські чиновники звільнили директора Запорізької атомної електростанції, якого вони незаконно затримали, і, ймовірно, продовжують підривати український контроль над станцією.

• Українські війська просувалися на рубежі Оскіл – Кремінна в напрямку межі з Луганською областю.

• Українські війська просунулися на північ Херсонської області.

• Президент Росії Путін запроваджує заходи покарання проти російських бюрократичних установ, відповідальних за проведення часткової мобілізації.

• Російські офіційні особи визнали, що Кремль має намір вторгнутися, окупувати та незаконно анексувати додаткові території України на півдні та сході та може змінити заявлені кордони окупованих територій.

• 3 жовтня Держдума Росії схвалила незаконні договори про приєднання Кремля та визначила адміністративний графік інтеграції незаконно анексованої території України до Російської Федерації.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":