Нобеля з медицини присудили шведському біологові Сванте Паабо.

Його вшанували за дослідження геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини.

Лауреатом Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини у 2022 році став шведський біолог Сванте Паабо (Svante Pääbo). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Шведа вшанували за вивчення давніх людей, а саме «за відкриття, пов'язані з геномами вимерлих гомінідів та з еволюцією людини». Нобелівський комітет відзначив внесок вченого у розвиток методів виділення та аналізу давньої ДНК.

Професор Нільс-Йоран Ларссон (Nils-Göran Larsson) з Нобелівського комітету пояснив значення роботи Паабо: «Його внесок, який мав вирішальне значення для отримання премії, полягає в тому, що він розробив методи аналізу та відновлення стародавньої ДНК. ДНК у стародавніх кістках сильно розкладається, а також зазнає хімічного пошкодження, до всього ДНК сильно забруднюється від контакту з бактеріями і людьми, які працювали зі зразками. Паабо використовував існуючі технології в міру їхнього розвитку та впровадив свої власні методи для уточнення аналізу давньої ДНК».

Сванте Паабо – один зі засновників такої наукової дисципліни, як палеогенетика. Під його керівництвом був розшифрований геном неандертальця, завдяки чому стало можливо зробити висновки про те, скільки давніх неандертальських послідовностей збереглося в сучасних людях.

Завдяки відкриттям Паабо було встановлено, що архаїчні послідовності генів предків сучасної людини впливають на її фізіологію.

Нагадаємо, що минулого року Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини отримали дослідники зі США Девід Джуліус (David Julius) та Ардем Патапутян (Ardem Patapoutian) за відкриття рецепторів температури та дотику.