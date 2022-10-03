КС Росії визнав законною анексію українських територій.

Своїм рішенням він порушив і Конституцію РФ, і масу міжнародних договорів та конвенцій.

Конституційний суд Росії в неділю, другого жовтня, на екстреному засіданні схвалив анексію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. КС визнав такими, що відповідають Основному закону РФ міжнародні договори про прийняття до складу Росії перелічених областей України.

«Визнати міжнародний договір між Російською Федерацією та Херсонською областю, що не набув чинності, про прийняття до Російської Федерації Херсонської області та утворення у складі Російської Федерації нового суб'єкта відповідним Конституції Російської Федерації», – йдеться в одному з документів. У решті документів повторюються фактично ті самі слова, лише змінюється назва області України. Відтак їх має ратифікувати Російська Держдума і Рада федерації.

Путін звернувся до КС, як того вимагають закони «Про міжнародні договори РФ» та «Про порядок прийняття до РФ та утворення у її складі нового суб'єкта РФ», що необхідно для ратифікації договорів російським парламентом. КС зареєстрував та прийняв до розгляду звернення шефа Кремля в ніч з 30 на перше жовтня. Для Конституційний суд РФ вперше в своїй історії зібратися на нічне пленарне засідання.

Усі ці чотири договори були підписані у Кремлі 30 вересня Путіним та керівниками окупаційних адміністрацій на підставі так званих «підсумків» так званих «референдумів».

Як стверджують українській й західні експерти, фактично російська влада навіть не намагалася надати цій процедурі вигляду якоїсь легітимності, як це було хоча б 2014 року в Криму. Так само, як російські судді-конституціоналісти не намагалися надати своєму рішенню хоча б видимість неупередженості, зазначають експерти. Фактично КС порушив своїм рішення навіть Конституцію РФ, яку покликаний захищати.