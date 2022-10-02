На виборах у Латвії переміг правоцентристський блок прем'єра «Нова єдність».

Проросійські партії не подолали електорального бар’єра.

Кріш'яніс Каріньш

На парламентських виборах у Латвії, що відбулися у суботу, першого жовтня, переміг правоцентристський альянс партій під назвою «Нова єдність» (Jaunā Vienotība). Про це повідомив латвійський інформаційний портал LSM.lv з покликом на оголошені ЦВК результати попереднього підрахунку голосів. Жодна проросійська партія не потрапила до Сейму 14-го скликання, оскільки не подолала 5-відсоткового електорального бар’єра.

За результатами підрахунку 97 відсотків виборчих бюлетенів, альянс «Нова єдність» під проводом чинного прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша (Krišjānis Kariņš) заручився підтримкою 18,91 відсотка латишів, які взяли участь у голосуванні. Це дозволить виборчому блоку здобути 23 місця в Сеймі зі ста.

«Результати виборів виглядають багатообіцяюче для моєї партії, але поки що зарано говорити про щось ще», – заявив Каріньш журналістам після закриття виборчих дільниць. Він заявив, що його політична сила незабаром розпочне консультації для створення майбутньої виборчої коаліції.

На другому місці опинився Союз зелених і фермерів (Zaļo un Zemnieku savienību), за який проголосувало 12,76 відсотка виборців. Таким чином партія претендуватиме на 16 депутатських мандатів. Третє місце виборов електоральний блок «Об'єднаний список» (Apvienības pārstāvji). Йому віддали свої голоси 10,96 відсотка латишів, які забезпечать отримання 13 місць у Сеймі.

А от найпопулярніша у російськомовних латвійців партія «Злагода» (Saskaņa), яка набирала найбільшу кількість голосів на двох попередніх виборах, цього разу не подолала п'ятивідсоткового електорального бар'єра. За неї проголосувало 4,77 відсотка виборців.

Варто зазначити, що після вторгнення Росії в Україну 24 лютого «Злагода» засудила дії Кремля. Експерти припускають, що саме цей крок партії міг відлякати від неї проросійський електорат Латвії, інфікований кремлівською пропагандою. Тож багато хто з них вирішив проголосувати за «Союз латвійських росіян», який не приховував своєї симпатії до путінського режиму. Але це не допомогло відверто проросійській партії пройти до Сейму, адже їй вдалося набрати лише 3,62% голосів. Тимчасом помірковані росіяни Латвії, які не підтримували політику Кремля, вирішили цього разу голосувати за інші партії.