У Прилбичах демонтували пам'ятник червоній армії.

Сьогодні, 30 вересня, в селі Прилбичі Новояворівської громади на подвір’ї маєтку Митрополита Андрея Шептицького демонтували пам’ятник червоній армії. Ініціаторами демонтажу пам’ятника стала сама громада й активісти з організації «Локальна декомунізація». Про це повідомили у Львівській обласній адміністрації.

«У цьому символічному місці, де в перші дні окупації західної частини України 1939 року росіяни розстріляли графа Льва Шептицького з родиною та прислугою, такий пам’ятник тоталітарного режиму є, фактично, наругою над історичною пам’яттю українців», – зазначили у ЛОВА.

Пам’ятник у Прилбичах – це скульптура радянської жінки, за типажем Батьківщини-мати, яку вже встигли розмалювати синьо-жовтими відтінками, а поруч таблиця з прізвищами воїнів «великої вітчизняної війни». Об'єкт не має охоронного статусу. Відповідно до законодавства, питання його демонтажу – справа органів місцевого самоврядування.

«Поміж прізвищами місцевих, які боролися з нацизмом, на символічних плитах є імена чекістів, які катували наш народ. Їхні діти і внуки 24 лютого прийшли робити це знову – в Бучі, Ізюмі, Маріуполі та Бородянці. Поки наше військо б’ється з окупантами, ми маємо зачистити тил від ворога, який криється у символіці, а через неї – у сприйнятті нашого простору, в наших спогадах про села і міста. Думаю, ні в кого не виникає бажання і далі носити квіти руским “альошам і ванькам”, якими маркували свій простір совєтські окупанти в наших містах і селах», – пояснив у коментарі виданню zaxid.net представник ініціативи «Локальна декомунізація» Назар Мединський.

Нагадаємо, що 23 червня 1941 року підрозділ саперного батальйону червоної армії заклав вибухівку під палац графів Шептицьких. Тоді ж зруйнували й невелику каплицю з привезеною з Люрду фігуркою Божої Матері, що стояла біля будинку. У 1950-х роках в маєтку Шептицьких на місці зруйнованого дому збудували будинок культури. Замість каплиці поставили монумент совєтській армії.