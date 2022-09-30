У Коломиї з фасадів будинків демонтують пам’ятки тоталітаризму.

 

У Коломиї з будинків демонтують пам’ятні знаки й таблиці, що нагадують про тоталітарний режим. Таке рішення ухвалили депутати Коломийської міської ради під час останньої сесії.

 

Зі слів міського голови Коломиї Богдана Станіславського, більшість пам’яток — це дошки, що присвячені радянським діячам та армійцям.

 

 

Зокрема, планують демонтувати:

 

пам’ятну дошку радянському танкісту Івану Шарлаю;

 

пам’ятну дошку більшовику з Тамбовської області Степану Артамонову;

 

пам’ятну дошку червоноармійцю з Абхазії Володимиру Пачуліа;

 

таблицю “вул. Пачуліа”;

 

пам’ятну дошку радянському танкісту з Новоалтайська Андрію Землянову;

 

стелу на перехресті вулиць Мазепи та Мельника з радянською символікою.

 

“Рішенням про демонтаж цих пам’яток ми в жодному випадку не хочемо знівелювати вклад українців у боротьбу з нацизмом. Як бачимо, цього хотів тоталітарний режим — більшість пам’ятних дощок чи знаків присвячені ніяк не українцям, а росіянам. Прийшов час нам позбутися цієї “спадщини”, — повідомив Богдан Станіславський.

 

Після демонтажу усі пам’ятні дошки зберігатимуться у Музеї історії Коломиї, додав міський голова.

 

30.09.2022

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