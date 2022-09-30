У Коломиї з фасадів будинків демонтують пам’ятки тоталітаризму.

У Коломиї з будинків демонтують пам’ятні знаки й таблиці, що нагадують про тоталітарний режим. Таке рішення ухвалили депутати Коломийської міської ради під час останньої сесії.

Зі слів міського голови Коломиї Богдана Станіславського, більшість пам’яток — це дошки, що присвячені радянським діячам та армійцям.

Зокрема, планують демонтувати:

пам’ятну дошку радянському танкісту Івану Шарлаю; пам’ятну дошку більшовику з Тамбовської області Степану Артамонову; пам’ятну дошку червоноармійцю з Абхазії Володимиру Пачуліа; таблицю “вул. Пачуліа”; пам’ятну дошку радянському танкісту з Новоалтайська Андрію Землянову; стелу на перехресті вулиць Мазепи та Мельника з радянською символікою.

“Рішенням про демонтаж цих пам’яток ми в жодному випадку не хочемо знівелювати вклад українців у боротьбу з нацизмом. Як бачимо, цього хотів тоталітарний режим — більшість пам’ятних дощок чи знаків присвячені ніяк не українцям, а росіянам. Прийшов час нам позбутися цієї “спадщини”, — повідомив Богдан Станіславський.

Після демонтажу усі пам’ятні дошки зберігатимуться у Музеї історії Коломиї, додав міський голова.