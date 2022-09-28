Євроунія домагається розслідування інцидентів на газогонах.

Німецькі політики звинувачують Росію у вчиненні диверсій.

 

 

Європейська Унія домагається розслідування, яке дозволить з’ясувати причину витоку газу на газогонах «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Про це заявив високий представник Євроунії з питань міжнародної політики та безпеки Жозеп Боррель.

 

«Вся наявна інформація вказує на те, що ці витоки – результат навмисних дій. Ми підтримаємо будь-яке розслідування, націлене на те, щоб повністю прояснити те, що сталося і чому це сталося», – йдеться у заяві Борреля, яку цитує видання Der Spiegel.

 

«Зараз надзвичайно важливо розслідувати інциденти, отримати повну ясність щодо подій і причин. Будь-яке навмисне порушення активної європейської енергетичної інфраструктури є неприйнятним і призведе до найрішучішої відповіді», — написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

 

Нагадаємо, що 26 вересня на газогонах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у Балтійському морі одночасно було зафіксоване стрімке падіння тиску. Згодом з’ясувалося, що це стало наслідком розгерметизації, ймовірно спричиненої диверсією. Влади Швеції, Данії та Німеччини проводять розслідування інциденту. Сейсмічні станції у Швеції зафіксували вибухи в місцях пошкодження газогонів. Німецька газета Der Tagesspiegel написала, що газогони могли атакувати за допомогою водолазів чи підводного човна. 

 

Провідні німецькі політики — причому як провладні, так і опозиційні — підозрюють Росію у вчиненні диверсій. Так, експерт зі зовнішньої політики ХДС, полковник у відставці, а нині депутат Бундестаґу Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) припускає, що витоки в газопроводах Балтійського моря сталися через акт саботажу з боку Москви. «Ймовірно, таким чином Росія намагається розпалити невизначеність серед європейського населення та хоче вказати на можливі загрози атакою на критичну інфраструктуру», – цитує його слова газета Die Welt.

 

Голова комітету Бундестаґу з питань оборони, політикиня від урядової Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) також підозрює Росію в причетності до диверсії. «Що довше і жорстокіше триватиме російська атака на Україну, то більший ризик таких нестримних атак. Не виключено, що вони будуть вчинені Росією, щоб розхитати наші ринки», — сказала Штрак-Ціммерманн.

28.09.2022

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