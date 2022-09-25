США попередили Росію про «катастрофічні наслідки» ядерної атаки проти України.

Байден звинуватив Путіна в «неприкритих ядерних погрозах на адресу Європи».

Сполучені Штати попередили про «катастрофічні наслідки», якщо Москва використає ядерну зброю в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван (Jake Sullivan) заявив у неділю, 25 вересня, що якщо Москва застосує ядерну зброю проти України, то США готові рішуче відповісти на такий крок.





Висловлювання Саллівана пролунало після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців, а на окупованих територіях України пройшли псевдореферендуми про приєднання їх до Росії. При цьому Путін погрожував при використовувати «всі наявні засоби» для захисту анексованих земель.





«Якщо Росія перейде цю межу, то наслідки для неї будуть катастрофічними. США дадуть відповідь рішучим чином», – запевнив Салліван виступаючи на програмі «Зустріч з пресою» (Meet the Press), яка транслювалася на каналі NBC.



Салліван не став уточнювати, що мається на увазі під «рішучою відповіддю», але зазначив, що США в закритому порядку повідомили Москві «докладніше, що саме це означатиме». Салліван підкреслив, що США часто підтримують прямі контакти з Росією, зокрема протягом останніх кількох днів, щоб обговорити ситуацію в Україні, дії та погрози Путіна.



«Путін, як і раніше, має намір... стерти з лиця землі народ України, який, на його думку, не має права на існування. Тому він продовжуватиме наступати, а ми маємо продовжувати надавати зброю, боєприпаси, розвіддані та всю підтримку, яку ми можемо надати», – сказав Салліван.



Президент США Джо Байден у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку звинуватив Путіна в «неприкритих ядерних погрозах на адресу Європи» та у безрозсудному зневаженні обов'язків щодо нерозповсюдження ядерної зброї.