213-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:48 87% жителів окупованого Енергодара проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії, за даними соціологічного опитування Центру соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 19-22 вересня 2022 року. За даними дослідження, лиш 16% готові особисто відвідати дільниці для голосування і ще 10% не визначилися; за приєднання до складу Росії готові проголосувати 6%, 7% – не визначилися.

15:32 Жоден зі звільнених з російського полону українських військовополонених не бачив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, зазначивши, що це невиконання мандата МКЧХ, і про це треба публічно говорити. За його словами, у нього запланована на початку жовтня зустріч із керівництвом МКЧХ в Женеві: "Я туди їду на початку жовтня саме щодо цієї ситуації. Їхній мандат має змушувати країну-агресора виконувати Женевські конвенції… Вони були присутні під час виходу з "Азовсталі" наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов'язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося"

14:49 Путін відхилив прохання російських польових командирів дозволити їм відступити з Херсона, що призвело до зниження морального духу у російських військовослужбовців, які вважають, що можуть залишитися у скрутному становищі через те, що відрубані від ліній постачання, пише The New York Times з посиланням на американських посадовців, що мають доступ до даних розвідки. Путін заявив генералам, що стратегічні рішення на місцях буде приймати особисто він, що створило напруженість серед військових.

13:22 Розслідування BBC про торгівлю Україною західною зброєю в даркнеті очікувано підтвердило фальшивість цієї інформації. Фейкові російськомовні "продавці" старалися говорити по-українськи і це їх спалило, не кажучи вже про фотошопні знимки виставленої на "продаж" натівської зброї.

12:09 На Запорожжі озброєні окупанти обходять домівки людей, аби примусити їх взяти участь в акції "референдум". Про це повідомив голова Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух. "Колаборанти ходять по помешканнях у супроводі озброєних військових. Не важко зрозуміти, яку позначку люди поставлять під дулами автоматів. Тому результат псевдореферендуму цілком зрозумілий – російська пропаганда оголосить фейкові цифри, які кремль буде використовувати для подальших маніпуляцій. Стосовно таких дій окупантів у нас є дуже чітка позиція: це ні що інше, як спеціальна інформаційна операція, яка має легалізувати захоплення російськими військами українських територій, а також надати окупантам формальне право мобілізовувати в російську армію чоловіків з окупованих українських земель. Тут нічого нового: все це ми уже бачили у 2014 році в Криму та на Донбасі", - прокоментував Старух. Голова адміністрації закликав земляків максимально уникати участі у таких заходах. "Найкращий варіант – змінити місце перебування на ці дні. А ще краще – виїхати на вільні українські землі", - додав очільник ОВА.

11:47 Сполучені Штати Америки готові запровадити негайні кроки, які призведуть до тяжких наслідків для економіки Росії, якщо вона почне реалізацію сценарію анексії окупованих територій України, де зараз проводяться псевдореферендуми. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінґу, передає "Укрінформ". "Ми готові покласти на Росію додаткові швидкі та важкі економічні наслідки – разом з нашими союзниками й партнерами – у відповідь на ці дії, якщо вони підуть далі щодо анексії", –заявила представниця адміністрації Байдена. Вона нагадала, що Сполучені Штати й інші країни-члени G7 у п’ятницю виступили зі спільною заявою, що ніколи не визнають претензій РФ на суверенні території України, а також не визнаватимуть будь-яких результатів фейкових референдумів. Вона підкреслила, що нинішні дії Путіна слід розглядати як демонстрацію слабкості, а не сильної позиції його режиму, і це підтверджує реакція людей.

11:19 Президент Монголії в 2009–2017 роках Цахіагійн Елбегдорж, абсольвент Львівського військово-політичного інституту (1988), звинуватив Росію в тому, що вона використовує національні меншини – бурятів, тувинців і калмиків – як "гарматне м'ясо", закликав їх відмовлятися від участі у війні й утікати до Монголії, де їх зустрінуть "з розпростертими обіймами" і закликав: "Не стріляйте в українців, у ваших сестер і братів, дітей і старих".

10:58 Група іноземних послів відвідала деокуповане українським військом місто Ізюм на Харківщині. Дипломати побували біля зруйнованого 500-кілограмовою російською бомбою багатоповерхового житлового будинку. Тут загинуло 53 особи, серед який – семеро маленьких українців. Керівники амбасад також відвідали відділення Національної поліції в Ізюмі, яке окупанти перетворили на катівню, та поспілкувалися з двома місцевими мешканцями, які пережили тортури. Іноземні дипломати оглянули масове поховання закатованих і страчених російськими окупантами українців, виявлене в лісосмузі на околиці Ізюму. До складу делегації увійшли: голова представництва ЄС в Україні, керівники дипломатичних місій Литви, Латвії, Естонії, Іспанії, Австрії, Угорщини, Хорватії, Швеції, Словаччини, Швейцарії, Туреччини, Польщі, Словенії, Франції та Данії.

10:13 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 56 300 (+240) осіб, танків – 2262 (+8) од., бойових броньованих машин – 4807 (+11) од., артилерійських систем – 1361 (+6) од., РСЗВ – 327 (+1) од., засобів ППО – 170 (+0) од., літаків – 255 (+1) од., гелікоптерів – 220 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6) од., автомобільної техніки – 3681 (+22) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 126 (+0) од., крилатих ракет – 240 (+0) од. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

66,2% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

27,7% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

61,4% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

44,2% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

29,4% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

20,4% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

24,7% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

12,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:50 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

21 і 22 вересня 2022 року Росія завдала ударів по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець із застосуванням балістичних ракет малої дальності або аналогічної зброї. Це сталося після удару на Карачунівській дамбі поблизу Кривого Рогу в Центральній Україні 15 вересня 2022 року.

Українські сили просуваються далі за течією обох річок. Оскільки російські командири дедалі більше стурбовані своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються вразити шлюзи дамб, щоб затопити українські військові переправи.

Ці атаки навряд чи спричинили суттєві перешкоди українським операціям через відстань між пошкодженими дамбами та зонами бойових дій.

09:28 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку. Ворог не припиняє завдавати удари по цивільній інфраструктурі та оселях мирних жителів. Загроза авіаційних та ракетних ударів окупантів зберігається на всій території України. За минулу добу російські загарбники завдали 5 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від вогневого впливу ворога постраждало понад 60 населених пунктів. Зокрема, Печеніги, Яцківка, Ярова, Мар’їнка, Красногорівка, Білогірка, Миролюбівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Нова Григорівка, Південне, Малі Щербаки, Григорівка, Північне, Щербаки, Очаків, Солоне, Оріхів та Архангельське. Внаслідок ворожого удару по Одесі з використанням ударних БпЛА загинуло 2 людини та ще двоє отримали поранення. Вночі ракетного обстрілу з боку окупантів зазнало місто Миколаїв. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії: на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Павлівка, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Олександрівка, Колодязне та Дворічна; на Краматорському напрямку – Ярова, Райгородок, Діброва, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка, Веселе і Білогорівка; на Бахмутському напрямку – Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ; на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Нью-Йорк, Шевченко, Бердичі, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар, Микільське, Єгорівка та Новоукраїнка. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів. Серед них – Високопілля, Миролюбівка, Українка, Лозове, Благодатівка, Широке, Сухий Ставок, Безіменне, Тернові Поди, Ольгине, Лимани та Мирне. На тимчасово захопленій та окупованій території України окупаційна влада проводить так звані “референдуми”. У зв’язку з низьким відсотком відвідування “виборчих дільниць” працівники “виборчих комісій”, в супроводі озброєних військовослужбовців збройних сил російської федерації, ведуть збір підписів місцевих жителів безпосередньо в місцях їх проживання. В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти російської федерації окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію. Військовослужбовці російських окупаційних військ продовжують чинити протиправні дії стосовно цивільного населення та займаються мародерством. Так, за наявною інформацією, в Мелітополі, так звані “кадирівці” захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки та намагаються розпродати майно. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне. Авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено ураження 18 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили один гелікоптер, один літак та вісім БпЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія уразили 6 пунктів управління, понад 20 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати живої сили та техніки наразі уточнюються.

08:13 Голова Європейської ради Шарль Мішель на засіданні Генеральної Асамблеї ООН закликав призупинити членство Росії в Раді безпеки ООН:

«Використання права вето повинно бути винятком. Але воно стало, як ми бачимо, стало правилом, і реформи потрібні негайно. І дозвольте мені поділитися з вами цим переконанням: коли постійний член Ради безпеки починає неспровоковану та невиправдану війну, війну, яку засудила Генеральна асамблея – це вимагає відсторонення від Ради безпеки, що, на мою думку, повинно бути автоматичним».

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Спроби російської часткової мобілізації у перші дні страждають від серйозних і системних проблем, породжуючи народне обурення та створюючи умови для формування мобілізованого резерву, не здатного виконувати завдання, які поставив перед ним президент Росії Владімір Путін.

• За перші 48 годин після оголошення часткової мобілізації по всій Росії відбулися акції протесту, напади на призовні пункти та вандалізм.

• Українські війська продовжували наступ на північ і північний захід від Лиману.

• Українські сили продовжували операції блокування в Херсонській області та зберігали оперативну тишу щодо просування України на цьому напрямку.

• Російські війська продовжували безуспішні штурми поблизу Бахмута та на північний захід від Донецька.

• Повідомляється, що українські сили збили безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 у невизначеному районі Чорного моря, ймовірно поблизу Одеси.

• Російська окупаційна влада почала свій фіктивний референдум про анексію 23 вересня з відкритого примусу та фальсифікації даних про явку.

• Російська окупаційна влада залишалася у стані підвищеної готовності, щоб запобігти нападам партизанів на фіктивних працівників виборів, виборчі дільниці та державні установи.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Обстановка в операційній зоні Сил оборони на південнобузькому напрямку стабільно складна, але контрольована. Ворог продовжує свої намагання втриматися на рубежах оборони, але, під впливом наших активних дій, змушений облаштовувати нові, на більшому віддалені від теперішньої лінії фронту. Нами проведено підготовчу роботу щодо виявлення пунктів управління, місць зосередження ворожого озброєння та техніки, встановлення місць підтягування резерву, в тому числі і залізницею з напрямку тимчасово окупованого Криму. Над цими об’єктами встановлюється вогневий контроль. Тим часом ворог активізувався, зокрема у прагненні демонструвати свою силу на тилових територіях. Не маючи успіху суходолом, намагається чинити вогневий та психологічний тиск на цивільне населення. Протягом бойового дня ворог наніс 1 авіаційний, 1 ракетний удар по наших позиціях та по населених пунктах вздовж лінії фронту.

З літака тактичної авіації Су-30 ворог випустив ракету Х-31 по Куцурубській громаді. Без людських втрат. З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає. Одесу двічі атакували дрони-камікадзе з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучання двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні. Ще один «Шахід-136» - збитий над морем. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна особа. Під час повторної повітряної атаки Одеси, силами протиповітряної оборони над морем знищено ще 4 дрони-камікадзе. Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва “Mohajer-6” (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. Ще один «Шахід-136» атакував ввечері наші позиції на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини. При спробі атакувати напрямок порту Південного черговий «Шахід-136» також влучно збитий. Активність нашої авіації дорівнювала двадцятьох ударів по ворогу. В Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8, а в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони збито російський штурмовик Су-25. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, в тому числі уразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенітно-ракетний комплекс «Тор» в Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння та техніки – в Каховці.

Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту. Інші втрати ворога за бойовий день складають 51 рашист, 152 мм гаубиця «Мста-Б», танк і 16 одиниць іншої авто-бронетехніки. В Чорному морі маневрують 15 ворожих кораблів та катерів, серед яких 3 надводних та 1 підводний носій «Калібрів». Їх напоготові 28. Загрози та потреба в пильності лишаються актуальними, ворог продовжує тиск та залякування. На інформаційному та соціально-політичному фронті намагається створити додаткове напруження, як лейтмотив для виправдання псевдореферендумів. Будьте свідомими і уважними, не нехтуйте власною безпекою, не ігноруйте повідомлення про повітряні тривоги, критично сприймайте інофрмацію і не піддавайтесь паніці й провокаціям.

01:18 Президент України Володимир Зеленський вважає примусову мобілізацію серед кримських татар спробою знищити киримли як етнос. "Зараз у Криму в місцях компактного проживання киримли намагаються знайти та мобілізувати якнайбільше чоловіків. Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримськотатарський народ, це свідоме намагання держави-агресора забрати життя у якнайбільшої кількості мешканців території, на яку зайшли російські війська. У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованій території: робіть головне – бережіть своє життя й допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів. У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України. Але якщо ви все ж потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам усю важливу інформацію щодо окупантів – їхніх баз, штабів, складів з боєприпасами. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції. Робіть усе, щоб зберегти життя і допомогти звільнити Україну", – заявив Зеленський у підсумковому вечірньому зверненні.

00:02 Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у Нью-Йорку із трибуни Генеральної асамблеї ООН, що жодні фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України не змінять нічого ані для Путіна, ані для Росії. "Вся російська брехня зараз стикається з моментом істини. Рік тому, на основі своїх історичних фантазій, Владімір Путін письмово заявив, що Україна, за його переконанням, не є нацією та не є самостійною державою. Це й досі залишається в основі його суджень, але ніхто зараз не дозволить себе цим дурити. Саме тому ці фейкові референдуми не змінять нічого", – зауважив Мішель. Він назвав неприпустимими спроби російського президента погрожувати світу застосуванням ядерної зброї, а також перетворювати найбільшу в Європі атомну станцію на військову базу, передає "Укрінформ". "Це має припинитися, це є неприйнятним. Ми підтримуємо зусилля генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з відновлення безпеки навколо Запорізької атомної станції", – наголосив президент Європейської ради.