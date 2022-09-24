Президент Ради ЄУ Шарль Мішель закликав виключити Росію з РБ ООН.

Виступаючи на сесії ГА ООН, він звинуватив Кремль, що той «збройне насильство поєднує з отруйною брехнею».

 

 

Виступаючи на 77-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, президент Європейської ради – найвищого політичного органу Євроунії – Шарль Мішель заявив, що Росію слід виключити з Ради Безпеки ООН. Про це повідомило американське видання Politico.

 

«Коли постійний член Ради Безпеки ООН починає неспровоковану і нічим не виправдану війну – війну, засуджену Генасамблеєю ООН, – це вимагає призупинення його членства в Раді Безпеки ООН. Причому це має відбуватися автоматично», – сказав Шарль Мішель.

 

Президент Ради ЄУ пояснив, що Кремль веде гібридну війну з усім світом, при цьому розв'язавши «гарячу» війну проти українського народу. «У війні [Кремля] збройне насильство поєднується з отруйною брехнею... Безпека Росії, яка нібито роками перебуває під "загрозою" з боку Заходу. Це брехня. Абсолютно ніхто не загрожував, не нападав і не вторгався до Росії, і ніхто, абсолютно ніхто в Європі не хотів конфлікту з Росією», – заявив він.

 

Шарль Мішель розповів, як якийсь час тому він відвідав Україну, побував, зокрема, на звільнених від окупантів територіях. «У Бородянці в Україні, де зустрівся з дітьми та побачив у їхніх очах жах війни, почув розповіді про насильство над жінками, про тортури та братні могили…» – зазначив він.

 

У кулуарах сесії президент Євроради Шарль Мішель прокоментував виданню Politico ситуацію з росіянами, які тікають від мобілізації. Мішель сказав, що Євроунія має проявити «відкритість щодо тих, хто не хоче, щоб Кремль використовував їх як інструменти». Тему планують обговорити на зустрічі послів країн Євроунії в понеділок, 26 вересня.

24.09.2022

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