В Ірані проходять демонстрації, спричинені смертю 22-річної студентки.

У жорстких сутичках протестувальників з поліцією загинуло кілька осіб, десятки поранено.

В Ірані вже тиждень тривають акції протесту, спровоковані смертю 22-річної студентки Махсі Аміні. Її затримала поліція моралі за неправильне носіння хіджабу й занадто вузькі штани. У відділку Аміні померла.

Як повідомляє телерадіокомпанія ВВС, демонстрації пройшли у столиці країни Тегерані, у Мешхеді на північному сході, У Тебрізі на північному заході, у Рашті на півночі, в Ісфахані в центрі, у Ширазі на півдні та інших великих містах, включно з іранським Курдистаном ­– рідною провінцією Аміні.

Демонстранти блокували вулиці, кидали у силовиків каміння, підпалювали поліційні машини та сміттєві баки та скандували антиурядові гасла. Також були повідомлення про підпали поліційних дільниць та урядових будівель. Жінки по всій країні на знак протесту спалюють хіджаби, обтинають собі волосся, вигукуючи «Смерть диктатору!».

Поліція застосовує проти демонстрантів сльозогінний газ, ґумові кийки, а іноді й вогнепальну зброю. Доволі часто доходить до жорстких сутичок протестувальників. За інформаційних аґенств, внаслідок зіткнень вже є загиблі з обох боків, десятки осіб поранено.

Аміні була заарештована 13 вересня в Тегерані. Через три дні після затримання вона померла. За версією влади, смерть сталася через «зупинку серця». Утім родичі небіжки стверджують, що дівчина ніколи не мала жодних проблем зі серцем. Вони підозрюють, що постраждала померла від завданих їй побоїв, оскільки на її тілі видно синці. Також є свідки, які стверджують, що поліціянти били Аміні кийками, а також вдарили її головою об авто.

Помічник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї вже встиг відвідати родину Махсі Аміні. За повідомленнями державних ЗМІ, він пообіцяв їм, що «всі установи вживуть заходів для захисту прав, які були порушені. Депутат іранського парламенту Джалал Рашиді Кучі публічно розкритикував поліцію моралі, заявивши, що її створення було помилкою і завдало Ірану лише «збитків та лиха».

Виконувачка обов'язків Верховного комісара ООН з прав людини Нада аль-Нашиф виступила зі спеціальною заявою щодо Аміні, де зазначила: «Трагічна смерть Махсі Аміні та твердження про тортури та жорстоке поводження мають бути оперативно, неупереджено та ефективно розслідувані незалежним компетентним органом, який, зокрема, забезпечить доступ її родині до правосуддя та істини».