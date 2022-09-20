Держдума РФ ввела до кримінального кодексу поняття «мобілізація» та «воєнний стан».

Також російські депутати запровадили покарання за здачу в полон і невиконання наказу, посилили кару за дезертирство.

 

 

Депутати державної думи у вівторок, 20 вересня, одноголосно ухвалили у другому та третьому читаннях поправки до кримінального кодексу Росії. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax із покликом на інформацію, оприлюднену на сайті держдуми. У другому читанні за поправки проголосував 381 парламентар, один утримався. У третьому читанні за нього проголосували 389 депутатів.

 

Перед другим читанням до законопроєкту внесли низку нових статей КК РФ. Серед них – «Добровільне здавання в полон» (стаття 352.1). За це загрожує від трьох до десяти років ув'язнення, якщо немає ознак державної зради.

 

Також до кримінального кодексу було внесено статтю «Мародерство» (стаття 356). Вона передбачає позбавлення волі на термін до 15 років. При цьому обтяжливими обставинами пропонується вважати скоєння злочину «у період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час».

 

Окрім того, поселено покарання за дезертирство. Відповідно до нового закону самовільне залишення частини в період мобілізації та воєнного стану (стаття 337 КК) каратиметься суворіше: за відсутність від двох до 10 діб – покарання до п'яти років позбавлення волі, а не до одного року, як це було раніше; відсутність від 10 діб до одного місяця – до семи років позбавлення волі, а не до трьох років; залишення частини терміном понад місяць – від 5 до 10 років колонії, а не до п'яти років.

 

Закон також запроваджує покарання (частина 2.1 статті 332 КК) за невиконання підлеглим наказу начальника, відданого у період воєнного стану, у воєнний час або за умов збройного конфлікту, а також за відмову брати участь у військових чи бойових діях. Згідно з ухваленими поправками, за це загрожує від двох до трьох років позбавлення волі.

20.09.2022

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