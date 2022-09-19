У Львові відкрили новий пластовий рік.

17-18 вересня у пластунів зі Львова та обласних осередків відбулося традиційне щорічне підбиття підсумків таборового літа, відзначення волонтерів та відкриття нового пластового року. З цього тижня учасники львівського Пласту розпочнуть регулярні пластові заняття.

Для проведення заходу львівські пластуни об’єдналися із членами Пласту львівської округи (окремих пластових осередків в області у Стрию, Старому Самборі, Дрогобичі, Сокалі, Червонограді, Буську, Золочеві та ін.). Загалом захід об’єднав молодь з 28-ми пластових осередків та зібрав 1365 учасників. Пластуни зустрічались у різних локаціях Львова упродовж двох днів.

Організатори зазначають, що підготували окремі елементи програми для всіх вікових категорій (уладів) пластунів – пташат, новацтва, юнацтва та дорослих волонтерів. Розважальний формат поєднали з обов’язковою офіційною частиною співання гімну та молитви, відзначення досягнень пластунів у Пласті та поза ним та подяк волонтерам. Також відзначили пластунів, які долучились до створення Штабу Пласту у Львові та з початком великої війни активно допомагали у забезпеченні гуманітарною допомогою українських військових та цивільних.