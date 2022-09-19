Зміни у розкладі руху приміських поїздів на Львівщині.

З 24 вересня на Львівщині відбудуться зміни у розкладі руху деяких приміських поїздів. Про це повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

Зокрема, поїзд № 6425 сполученням Івано-Франківськ – Стрий вирушатиме з Івано-Франківська о 20:35 (замість 20:50) та прибуватиме в Стрий о 00:14;

поїзд № 6155 сполученням Львів – Лавочне вирушатиме зі Львова о 17:53 (замість 17:50) та прибуватиме на кінцеву станцію о 21:37.

Крім цього, із технічних причин зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів сполученням Івано-Франківськ – Стрий.

19 та 20 вересня не курсуватимуть поїзди № 6423/6424 Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ та № 6425 Івано-Франківськ – Стрий.

Також упродовж 19-21 вересня не курсуватиме поїзд № 6426 Стрий – Івано-Франківськ.