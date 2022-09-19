Челябінських анархістів засудили за акцію проти ФСБ.

Ще чотири роки тому вони вивісили банер «ФСБ — головний терорист».

Центральний районний суд Челябінська призначив анархісту Дмитру Цибуковському покарання – один рік та дев'ять місяців колонії. До аналогічного покарання засуджено і його дружину Анастасію Сафонову. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на слова голови правозахисної групи «Агора» Павла Чікова. Обох визнано винними у справі про хуліганство.

Насправді ж Цибуковського та Сафонову засудили за банер «ФСБ — головний терорист», який вони вивісили на паркані челябінського управління спецслужби у лютому 2018 року. Таким чином вони висловлювали підтримку фігурантам відомої справи «Мережі». Прокуратура просила покарати обох п'ятьма роками колонії суворого режиму.

Анархістів затримали у квітні 2020 року. Кілька місяців вони провели під вартою, потім їм змінили запобіжний захід на домашній арешт, пізніше — на заборону певних дій. Справу проти анархістів двічі припиняли через відсутність складу злочину, але потім знову поновлювали.

У вересні 2021 року Центральний суд Челябінська визнав Цибуковського та Сафонову винними у хуліганстві з мотивів політичної ненависті та ворожнечі. Цибуковському призначили два з половиною роки колонії, його дружині — два роки колонії. Захистові вдалося домогтися скасування вироку в обласному суді, і справа була надіслана на новий розгляд до суду першої інстанції.

Нагадаємо, що справу «Мережі» чи «Пензенську справу» проводили російські карні органи проти організації анархістів і антифашистів під назвою «Мережа» («Сеть»), осередки якої (за версією ФСБ) існували у Москві, Санкт-Петербурзі, Пензі, Омську і навіть Білорусі. У цій справі було заарештовано одинадцять осіб, яким інкримінували участь у терористичній спільноті. У лютому 2020 року сімох обвинувачених було засуджено до покарань від шести до 18 років позбавлення волі. Московський окружний військовий суд у січні 2019 року визнав «Мережу» терористичною організацією.