Великий голос Соломії

(з нагоди 150-річчя від дня народження)

Хтось із шанувальників таланту Соломії Крушельницької назвав її голос великим. Незвичний епітет зацікавив. І ось, розгорнувши виданий наприкінці XVIII ст. «Поетичний словник латинської мови» (thesaurus), я зауважив, що серед двох десятків епітетів, які стосуються голосу, фігурує і «великий»: «magna vox». «Великий» – не лише щодо сили, а й «поважний», «благородний» голос. Перше – належне фізиці, друге – душі.

Звідки те друге, чого не виміряє жоден прилад, хіба що серце відчує, – про це сама ж Соломія, словами пісні, яку вона співала, повертаючись із великого світу:

«Родимий краю, село родиме!..

Вас я вітаю, місця любимі,

Зелені ниви, ліси, могили,

Щасливі з вами дні ми уплили»...

Природа... Рід... Нарід... Пам’ять серця... Про це, зокрема, – й Сидір Воробкевич:

«Де вітри віють,

Трави зеленіють,

Де гори високі

Й ліси широкі, –

Там серце моє!»,

а згодом, пам’ятаємо, – й Володимир Сосюра:

«Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави, і води...»

«Великий голос» – це «велике серце». А серце «велике», «благородне», коли черпає з глибин, символ яких – джерело; воно, в античних, – «святе», «благородне». Від того джерела Соломія причащалася з дитинства: «Мої батьки з Бучацького, а я родилася на Поділлю... доросла таки в Білій коло Тернополя... Моє село нічого собі... досить веселе»... За простими словами життєпису – найніжніший, якщо мова про село, Шевченків образ:

«Хатки біленькі виглядають,

Мов діти в білих сорочках».

Село – співало. А спів, як і будь-яке мистецтво, що є «наслідуванням природи» (Ціцерон), починається з подиву: «Що то за Божа краса!»; починається – і закінчується: згасає подив – згасає й мистецтво, починається «інерція», що в етимологічному значенні слова означає «відсутність творчості». До речі, зима, в античних, на відміну від весни, – «інертна» (iners), тобто «нетворча». Звідси – «весна народів», «весна» кожного народу – на відміну від тоталітарної «зими».

В хорі дівочих голосів звучав і Соломіїн голос, сповнений подиву й любові до рідного краю; голос, який, набувши мистецького вишколу (талант вимагає праці), мав стати великим. Звучав у піснях веселих, але – й сумних («Ой одна я, одна...»): велике серце, як і великий голос, тому й великі, що в них – не лише веселість, а й смуток. І саме в смутку – глибина душі («Кращий смуток від сміху, бо при обличчі сумнім добре серце» – із книги Екклезіястової). «Очі веселі, але з якимсь затаєним сумом» (із спогадів про Соломію). Життєлюбні й сонцелюбні елліни, з якими в нас так багато спільного у світовідчуванні, вражали не тільки радісними, але й вкрай сумними нотами – у зворушливій пісні й проникливій думці: був у них «філософ, який сміється», був і той – «який плаче».

І все ж як у них, так і в нас домінувала веселість, точніше радість, жага життя, яка й відкриває дорогу в світ широкий. Про це – у своїх візіях німецький письменник-просвітитель, великий поціновувач народної пісні Йоганн Гердер: «Україна стане новою Грецією: прекрасне небо цього народу, весела вдача, музичний хист колись прокинуться... постане культурна нація, і її межі простягнуться до Чорного Моря, а звідти на весь світ»...

Серед улюблених пісень Соломії – і «Цвітка дрібная» («Веснівка») Маркіяна Шашкевича – її звернений до ранньої Весни благальний голос:

«Нене рідная!

Вволи ми волю –

Дай мені долю,

Щоб я зацвіла,

Весь луг скрасила,

Щоби я була,

Як сонце ясна,

Як зоря, красна.

Щоби-м згорнула

Весь світ до себе!»

(несподівана асоціація з Паскалем: «Всесвіт охоплює і поглинає мене, як точку, – простором; я ж його охоплюю – думкою»)... У тій Цвітці бачимо Україну, що після затяжної, віками триваючої зими потяглась до сонця, до світу, щоб його «згорнути» любов’ю, красою, піснею...

На тій дорозі, яку обрала Україна, їй навперейми, знову ж із Півночі, – Зима:

«Бо вихор свисне,

Мороз потисне,

Буря загуде, –

Краса змарніє,

Личко зчорніє,

Головоньку склониш,

Листоньки зрониш, –

Жаль серцю буде»...

Поряд із цією, що від зболілого серця, пісенною чутливістю – впевненість німецького просвітителя: «Постане культурна нація...», несхитна віра – нашого Каменяра (з «Веснянок»):

«Дивувалась зима:

Як посміли над сніг

Проклюнутись квітки

Запахущі, дрібні?..

І найдужче над тим

Дивувалась зима,

Що на цвіт той дрібний

В неї сили нема».

Голос Соломії таки згорнув до себе увесь світ. Саме тому, що той великий голос виповнювала любов до малої вітчизни, до села родимого, до цвітки дрібної; тому, що проріс він із національного, себто народного підґрунтя, з якого – й «глибина душі». Любов до свого єдналась із шаною до «чужого», бажанням «научатись чужому», ширити свої обрії, від рідних, подільських, – до світових...

Стара священича хата, у якій «все біліло і віяло свіжістю»; обійстя, де моріжком зеленіло подвір’я, гули бджоли в пасіці коло садка, розмаїттям барв «співав» розкішний квітник. Отець Амвросій, Соломіїн батько, порався коло пасіки, вчив дітей співу, а потім брав до рук скрипку чи в оригіналі читав Ґете... «Вибілена хата», «садок», «пасіка», «квітник», «скрипка», «спів» – слова-архетипи, від яких «серце б’ється – ожива...»

Соломія – із саду пісень... Блиск світових тріумфів, що відсвічував у глибині її погляду, не притьмив того світла, що від отчої світлиці, від села родимого... «Заздрісний» Час, посягнувши на фізичну силу Соломіїного голосу, певно ж, як і та Зима з Франкових «Веснянок», дивується, що на те світло, яке від любові до рідного краю, на те творче світло, з якого й постав великий голос нашої співачки, навіть у нього – «сили нема»...