Столиця Казахстану знову називатиметься Астана.

Назва Нур-Султан потрималася лише три з половиною роки.

 

 

Столиця Казахстану більше не називатиметься Нур-Султаном. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав поправки до конституції, згідно з якими столиці країни повертається попередня назва Астана. Про це повідомив казахський інформаційний портал Tengrinews. Це вже шосте перейменування міста.

 

«Згідно зі статтею закону Республіки Казахстан від 8 грудня 1993 року “Про адміністративно-територіальний устрій Республіки Казахстан” постановляю: 1. Перейменувати місто Нур-Султан – столицю Республіки Казахстан на місто Астану – столицю Республіки Казахстан. 2. Цей указ вступає в дію з дня його першого офіційного опублікування», – йдеться в документі, опублікованому на сайті Токаєва.

 

Нагадаємо, що на початку вересня група казахстанських депутатів «Жана Казахстан» («Новий Казахстан») виступила з ініціативою повернути місту стару назву. Парламентарі вважали неправильним, що «за життя людини [тобто Нурсултана Назарбаєва] його ім'ям називається місто». Пропозицію депутатів за згодою глави держави прийняла до розгляду конституційна рада, до якої входить і сам Назарбаєв. Конституційна рада поправки схвалила, а 15 вересня нову назву затвердила астанинська міська рада.

 

Токаєв також підписав суттєвіші зміни до конституції країни – вони збільшують президентський термін до семи років і вводять заборону главам держави обиратися більше одного разу.

 

Столицю Казахстану Астану перейменували на Нур-Султан у березні 2019 року на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва. Рішення було ухвалено з ініціативи президента Токаєва. Багато мешканців нової назви не прийняли. Вони виходили на неузгоджені мітинги, створювали петиції зі закликами повернути місту колишню назву.

 

А спершу місто, засноване 1830 року як козацьке поселення, називалося Акмолінськом. 1961 року його було перейменовано на Цілиноград. У 1992–1998 роках місто називалося Акмола. У грудні 1997-го столицю Казахстану було з ініціативи Назарбаєва перенесено з Алмати до Акмоли, яку в травні 1998 року перейменували на Астану (у перекладі з казахської мови – «столиця»).

18.09.2022

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