Цвіт гібіска

З циклу "Кілька днів із Ду Фу"

6.

Ув губернаторськім домі

вже тиждень готують бинти

щоб ніжки юної доні

призупинились рости

губернатор всім зранку годить

служниці навколо сидять

почали з'їжджатися гості

й наповнюють дім і сад

батьки їй знайшли нареченого –

під стіл ще ходить малюх

з роду поетів та вчених

та імператорських слуг

нареченій – п’ятнадцять місяців

й до часу кружляння пар

й до перших в житті її місячних

зростеться – як лотос – стопа

мине ще п’ятнадцять років

й під час затяжної війни

батька – уб’ють з наскоку

чоловіка – біля стіни

у неї не буде слова – ні вибору

сама ж не здолає путь

служниці шлях собі виберуть

й на спинах її понесуть

та вийшовши з брами наозирці

зупинить їх кінний загін

«то з чим ви на спинах носитесь?»

запитає служниць один:

й побачить глибокі зелені очі

де наче на дні криниць

плавають гнізда сорочі

й сорочі жовтки яєць

побачить скручені ніжки лотоса

й уст пошерхлих кармін

зиркне на неї косо –

тепер вже господар він

і цього міста з його рікою

і благородних лотосних ніг

і після короткого бою

буде їх перша ніч