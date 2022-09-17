Цвіт гібіска

З циклу "Кілька днів із Ду Фу"
6.
Ув губернаторськім домі
вже тиждень готують бинти
щоб ніжки юної доні
призупинились рости
губернатор всім зранку годить
служниці навколо сидять
почали з'їжджатися гості
й наповнюють дім і сад
батьки їй знайшли нареченого –
під стіл ще ходить малюх
з роду поетів та вчених
та імператорських слуг
нареченій – п’ятнадцять місяців
й до часу кружляння пар
й до перших в житті її місячних
зростеться – як лотос – стопа
мине ще п’ятнадцять років
й під час затяжної війни
батька – уб’ють з наскоку
чоловіка – біля стіни
у неї не буде слова – ні вибору
сама ж не здолає путь
служниці шлях собі виберуть
й на спинах її понесуть
та вийшовши з брами наозирці
зупинить їх кінний загін
«то з чим ви на спинах носитесь?»
запитає служниць один:
й побачить глибокі зелені очі
де наче на дні криниць
плавають гнізда сорочі
й сорочі жовтки яєць
побачить скручені ніжки лотоса
й уст пошерхлих кармін
зиркне на неї косо –
тепер вже господар він
і цього міста з його рікою
і благородних лотосних ніг
і після короткого бою
буде їх перша ніч
17.09.2022