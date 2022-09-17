Цвіт гібіска

Василь МАХНО

З циклу "Кілька днів із Ду Фу"

 

 

6.

 

Ув губернаторськім домі

вже тиждень готують бинти

щоб ніжки юної доні

призупинились рости

 

губернатор всім зранку годить

служниці навколо сидять

почали з'їжджатися гості

й наповнюють дім і сад

 

батьки їй знайшли нареченого –

під стіл ще ходить малюх

з роду  поетів та вчених

та імператорських слуг

 

нареченій –  п’ятнадцять місяців

й до часу кружляння пар

й до перших в житті її місячних

зростеться – як лотос – стопа

 

мине ще п’ятнадцять років

й під час затяжної війни

батька – уб’ють з наскоку

чоловіка – біля стіни

 

у неї не буде слова – ні вибору

сама ж не здолає путь

служниці шлях собі виберуть

й на спинах її понесуть

 

та вийшовши з брами наозирці

зупинить їх кінний загін

«то з чим ви на спинах носитесь?»

запитає служниць один:

 

й побачить глибокі зелені очі

де наче на дні криниць

плавають гнізда сорочі

й сорочі жовтки яєць

 

побачить скручені ніжки лотоса

й уст пошерхлих кармін

зиркне на неї косо –

тепер вже господар він

 

і цього міста з його рікою

і благородних лотосних ніг

і після короткого бою

буде їх перша ніч

 

 

 

17.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Соломії Крушельницькій - 150!
«Незабутня Аїда», «єдина у світі Джоконда», «неповторна Галька», «ідеальна Брунгільда», «неперевершена Саломея», «виняткова Валькірія». Довела, що бути українкою – це круто, щоразу гордо акцентуючи на своїй національності.
16.09.22 | | Штука
Угорщина – більше не демократія
Максим МУЛЯР
Правління Орбана перетворило Угорщину на систему виборчої автократії, констатували в Європарламенті. Це може мати для Будапешта прикрі фінансові наслідки.
16.09.22 | | У світі
205-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На звільнених від "русского міра" територіях виявляють катівні й масові поховання людей. На околицях Ізюму почали ексгумацію могил у лісі – за час окупації там поховали пів тисячі людей: понад чотириста цивільних і кількадесят вояків ЗСУ. 
16.09.22 | | Україна
Слова колоніалізму
Олена Стяжкіна
Виходить, що ми не в змозі розпізнати радянське/комуністичне зло, не назване і не покаране справедливо; не в змозі розпізнати, бо ніхто з авторитетних інституцій не підтвердив нам, що це – зло
15.09.22 | | Галичина
Ілліч – не Франьович
Тарас Прохасько
Українській ідеї Колодзінський пропонував вмонтувати у свою конструкцію ідею походу на схід. Обчикрижити Росію з півдня, простуючи аж до Казахстану
15.09.22 | | Дискурси
Як виникла Галичина
Ігор ЧОРНОВОЛ
Рівно 250 років тому почався період, що відіграв винятково важливу роль в історії України, для якої австрійська Галичина стала «українським П'ємонтом»
15.09.22 | | Минуле
204-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують націлюватися на об'єкти цивільної критичної інфраструктури – у Кривому Розі розпочалося підтоплення після удару ракетами по дамбі на Інгульці. На фронті в русскіх справи значно гірші – ЗСУ витісняють ворога. 
15.09.22 | | Україна
Травма як досвід
Ігор Козловський
Усвідомити травму, взяти відповідальність, вербалізувати, вивести на периферію, через рефлексування «відсепарувати» досвід – а потім творчо його використовувати
14.09.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.