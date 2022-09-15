Папа Франціск засудив використання релігії для виправдання зла війни.

На міжконфесійній конференції в Нур-Султані він закликав католицьку громаду Казахстану молитися за «дорогу Україну».

Папа Римський Франциск виступив на VII Конґресі лідерів світових та традиційних релігій, який проходить у Нур-Султані, та відслужив месу для казахстанської католицької громади. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News. У своєму виступі понтифіік застеріг ієрархів Російської православної церкви та інших релігійних лідерів від того, щоб використовувати релігію для виправдання зла війни.

«Думаю про численні місця, які страждають від війни, насамперед про дорогу Україну. Не звикаймо до війни, не мирімося з її невідворотністю. Допомагаймо тому, хто страждає, наполягаймо на тому, щоби по-справжньому докладалися зусилля для досягнення миру. Що ще повинно статися, скільки смертей ще потрібно дочекатися, перш ніж протистояння поступляться діалогові задля добра людей, народів і людства? Єдиним виходом є мир, а єдиною дорогою, щоби дійти до нього, – діалог», – заявив глава Ватикану. Він поставив присутнім риторичне запитання: «Скільки ще смертей має статися? Як скоро Творець, якому ми присвячуємо своє існування, започаткував людське життя, як можемо ми, ті, хто називає себе віруючими, допустити, щоб це життя було загублене?»

Франціск не згадав конкретно Росію в своєму виступі на конференції в Казахстані, хоча прозоро натякнув, що йдеться саме про російське вторгнення в Україну та його підтримку патріархом московським Кіріллом. Папа Римський наполягав на тому, що релігійні лідери повинні взяти на себе ініціативу в просуванні культури миру, «оскільки було б лицемірством очікувати, що невіруючі просуватимуть мир, якщо цього не роблять релігійні лідери».

«Ніколи не можна виправдовувати насильство. Не допустімо, щоб мирське використовувало у своїх корисливих цілях священне. Священне не повинно бути опорою влади, а влада не повинна спиратися на священне!» – наголосив Папа Франціск.

Під час денної меси на відкритому повітрі для католицької громади Казахстану понтифік звернувся зі закликом молитися за Україну, за врегулювання напруженості через діалог. «Підношу молитви за дорогу Україну, за всі її церкви та релігійні громади, її коханий народ, щоб нинішні напруженості вирішити через поважний міжнародний діалог, не вдаючись до зброї», – сказав Франціск.