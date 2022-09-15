У Швеції змінюється уряд за результатами виборів.

Прем'єр-міністерка Маґдалена Андерссон оголосила про свою демісію.

 

 

Прем'єр-міністерка Швеції Маґдалена Андерссон (Magdalena Andersson) у середу, 14 вересня, заявила про намір подати до демісії, визнавши поразку на парламентських виборах, що відбулися в країні 11 вересня. Про це повідомило шведське видання Aftonbladet. «За вісім років урядування ми добилися найбільшого зростання за 20 років. Я пишаюся і вдячна за те, що майже два мільйони шведів віддали свій голос за нашу Соціал-демократичну партію», – заявила пані Андерссон.

 

За результатами підрахунку понад 99 відсотків голосів блок із чотирьох правих партій, який сформувався навколо лідера Поміркованої коаліційної партії Ульфа Крістерссона (Ulf Kristerssons), виграє з незначною перевагою у альянсу лівоцентристських партій, що сформувався навколо Андерссон та її Соціал-демократичної партії. Із 349 місць у парламенті, за попередніми даними, праві (Поміркована коаліційна партія, Ліберальна партія, Християнсько-демократична партія та «Шведські демократи») отримають 176 місць. Лівоцентристи – 173 місця.

 

Виступаючи на пресконференції, Андерссон зазначила, що це «незначна більшість, проте більшість». «Я подаю прохання про демісію з посади прем'єр-міністра, і відповідальність за продовження процесу перейде до спікера та Риксдаґу (парламенту Швеції)», – сказала вона. Пані Андерссон також повідомила, що у новому парламенті очолить соціал-демократів в опозиції. На період формування нового уряду Андерссон очолюватиме перехідний кабінет.

 

Крістерссон, якого вважають найбільш вірогідним кандидатом на посаду прем'єр-міністра, вже заявив, що розпочне формування нового уряду. Проте поки що невідомо, чи вдасться чотирьом партіям із блоку Крістерссона зрештою домовитися про співпрацю у новому уряді.

15.09.2022

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