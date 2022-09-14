Китай пообіцяв підтримувати захист суверенітету й територіальної цілісності Казахстану.

Заява пролунала під час візиту Голова КНР Сі Цзіньпіна до Нур-Султана.

 

 

Голова КНР Сі Цзіньпін під час першої за останні два з половиною роки закордонної поїздки відвідав Казахстан. У ході зустрічі з президентом цієї країни Касимом-Жомартом Токаєвим у середу, 14 вересня, китайський лідер високо оцінив рівень двосторонніх відносин і висловив упевненість у тому, що цей візит додасть нового імпульсу їхньому подальшому зміцненню. Про це повідомив інформаційний портал Tengrinews.

 

Цзіньпін заявив, що підтримує позицію Казахстану з реґіональних та міжнародних питань. «Ще раз хотів би вас запевнити, що уряд Китаю приділяє велику увагу відносинам з Казахстаном. Як би не змінювалася міжнародна кон'юнктура, ми й надалі рішуче підтримуватимемо Казахстан у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, твердо підтримуватимемо реформи, що проводяться вами щодо забезпечення стабільності та розвитку, категорично виступатимемо проти втручання будь-яких сил у внутрішні справи вашої країни», – запевнив Сі Цзіньпін.

 

Токаєв, своєю чергою, назвав візит голови КНР «вкрай важливим» і зазначив, що заявлене у вересні 2019 року в Пекіні «вічне всебічне стратегічне партнерство вийшло на задану траєкторію».

 

На зустрічі двох делегацій обговорювалися в числі іншого перспективи розширення співпраці в транспортно-логістичній та агропромисловій сферах, а також питання використання транскордонних водних ресурсів. За підсумками переговорів було підписано Спільну заяву з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Республікою Казахстан та Китаєм. «Спільна заява, ухвалена сьогодні, відкриває нове золоте 30-річчя двосторонніх відносин», – зазначив президент Казахстану.

 

Після перемовин у Нур-Султані Сі Цзіньпін вирушив до Узбекистану. 15 та 16 вересня він візьме участь у саміті Шанхайської організації співпраці (ШОС) у Самарканді. У її рамках заплановано, зокрема, зустріч китайського лідера з президентом РФ Володимиром Путіним. У саміті також братимуть участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан, президент Ірану Ебрахім Раїсі та прем'єрміністр Індії Нарендра Моді.

14.09.2022

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