Врожай зернових у Галичині збирають вдень і вночі.

Прикарпатські аграрії збирають врожай ранніх зернових. Жнивують не лише вдень, а й у нічний час. Про це повідомив виконувач обов’язків директора департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської ОВА Степан Вінтонович.

“Аграрії працюють і під час комендантської години. Є дозволи від Міністерства аграрної політики й обласної військової адміністрації. Це для того, щоб фермери мали можливість збирати врожай і пересувати техніку”, – розповів Степан Вінтонович.

За його словами, жнивувати в області у воєнний час почали раніше, ніж у попередні роки. Цьому сприяли погодні умови, що пришвидшили достигання ячменю. Зі збирання врожаю саме цієї культури на Івано-Франківщині традиційно стартують обжинки.

Зараз у поля вийшли аграрії з усіх районів області, крім Косівського і Калуського. Степан Вінтонович каже, що там “хліб достигає трохи пізніше”. “Вже зібрали ранніх зернових на площі майже у 4 тис. га. Валовий збір становить 2,5 тис. тонн. Врожайність, на мою думку, досить висока: 73 центнери з гектара, а пшениці – 80 центнерів”, – каже Степан Вінтонович.

За його прогнозами, збір ранніх зернових прикарпатські аграрії мали б завершити до кінця серпня. Проблем зі зберіганням зібраного не мало б бути, адже, як розповів Степан Вінтонович, в області є сучасні елеватори. У них можна складувати 500 тис. тонн зерна.

Почалися жнива і на Тернопіллі, де, за словами керівника обласної ВА Володимира Труша, очікується рекордний урожай. "Аграрії області відзначають рекордну врожайність озимого ячменю. Показники зросли на 4% у порівнянні з минулим роком. Уже зібрано 21 тис. тонн збіжжя", – повідомив Труш на своїй сторінці у Facebook.